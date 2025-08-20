जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला, रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होगी CRPF: सूत्र

जम्मू-कश्मीर से एक बड़ी खबर आई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती को लेकर बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें धीरे-धीरे सेना रिहाइशी इलाकों से हटाई जाएगी. यानी जिन इलाकों में राष्ट्रीय रायफल्स तैनात थी, वहां अब नागरिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ और अन्य बलों को दी जा रही है.

जम्मू कश्मीर पुलिस भी कानून व्यवस्था संभालेगी

सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय रायफल्स की तैनाती अब सीमावर्ती क्षेत्रों पर होगी. इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी कानून व्यवस्था संभालेगी. इसके लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से सीआरपीएफ की चार कंपनियाँ जम्मू कश्मीर भेजी जा रही हैं. ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि नक्सलवाद पर बहुत हद तक काबू पाया गया है.

कई स्टेज में होगा काम

हालांकि, जानकारी ये मिली है कि इसके लिए एक साथ नहीं बल्कि कई स्टेज में काम किया जाएगा. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालातों में सुधार आया है, जिसके बाद सरकार ये बड़ा फैसला ले पा रही है. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई अर्धसैनिक बलों की तैनाती जम्मू-कश्मीर में की गई थी. इस फैसले के बाद पता चल रहा है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई रणनीति पर काम कर रही है.

नक्सलवाद पर सीआरपीएफ ने लगाया कंट्रोल

अगर ऐसा होता है तो धारा 370 हटाए जाने के बाद सरकार का बड़ा कदम होगा. वहीं, दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ ने नक्सलवाद पर कंट्रोल लगाने में सफलता हासिल की है.