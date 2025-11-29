दिल्ली के संगम विहार में चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 3 की मौत, कई झुलसे

दिल्ली के संगम विहार इलाके की एक चार मंजिला इमारत में शनिवार शाम भीषण आग लग गई. पुलिस के अनुसार इस घटना में अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है. जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में दो महिलाएं भी शामिल हैं. घटना शाम करीब साढ़े बजे के करीब की बताई जा रही.

इमारत में आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई. दमकल विभाग ने करीब आठ बजे इस आग पर काबू पा लिया. अभी तक आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है. फिलहाल घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं आग लगने के कारणों की जांच अभी चल रही है.

पुलिस के अनुसार आग में झुलकर मरने वाले एक शख्स की पहचान सतेंद्र के रूप में की गई है. सतेंद्र इस मकान का मालिक है. घटना में और जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.