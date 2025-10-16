NDTV Exclusive: IPS पूरन कुमार पर चल रही थी भ्रष्टाचार की जांच, आय से अधिक संपत्ति वाला एंगल जानिए

हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच के दौरान सामने आया है कि IPS पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी जांच चल रही थी. उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस का विजिलेंस विभाग जांच कर रहा था. यह मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है. दरअसल पूरन कुमार पर आईपीएस अधिकारी रहते करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था. इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भ्रष्टाचार से जुड़े सभी केसों की जांच फाइल मांगी है.

ये भी पढ़ें- IPS पूरन कुमार सुसाइड केस : 8 दिन बाद हुआ पोस्टमार्टम, एसडीएम और SIT की निगरानी में होगी जांच

ASI संदीप लाठर ने भी लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप

रोहतक के ASI संदीप लाठर ने भी IPS वाई पूरन कुमार पर वीडियो मेसेज और सुसाइड नोट के जरिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. लाठर ने पूरन कुमार का गैंगस्टर के साथ नाम जोड़ते हुए 50 करोड़ की डील का आरोप लगाया था. यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है, जब आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का मामला गरम है. इस पर राजनीति भी तेज है.

ASI संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में क्या कहा?

दरअसल, पूरन कुमार की मौत के बाद रोहतक जिले में तैनात ASI संदीप कुमार ने भी मंगलवार को कथित तौर पर सुसाइड कर लिया. चौंकाने वाली बात यह है कि संदीप ने मरने से पहले एक छह मिनट का वीडियो और तीन पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि ‘ईमानदारी के रास्ते' पर चलने की कीमत चुकाई.

पूरन कुमार की पत्नी पर FIR दर्ज

हरियाणा पुलिस के ASI संदीप लाठर को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत कुमार, उनके विधायक साले अमित रतन, जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार समेत चार लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है.

कौन थे IPS पूरन कुमार?

पूरन कुमार की गिनती हरियाणा पुलिस के तेजतर्रार IPS अफसरों में होती थी. कुछ दिन पहले चंडीगढ़ स्थित घर में वह मृत मिले थे. उनके शरीर पर गोली लगने के निशान मिले थे. शुरुआती जांच में मामला सुसइड का बताया जा रहा था, लेकिन अब यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद में बदल गया है.