मुंबई में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट, फिल्मी दुनिया ने नम आँखों से दी अंतिम विदाई

हिंदी सिनेमा के महानायक धर्मेंद्र को उनकी इंडस्ट्री और प्रशंसकों ने बीते दिन मुंबई में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. 27 नवंबर को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड में आयोजित इस प्रेयर मीट में फिल्म उद्योग के कई दिग्गज कलाकार शामिल हुए और उन्होंने धर्मेंद्र की यादों को साझा करते हुए उन्हें अंतिम प्रणाम किया.

पूरे परिसर में लगीं धर्मेंद्र की तस्वीरें

प्रार्थना सभा शाम 5 बजे शुरू हुई, लेकिन लोगों की भारी भीड़ और भावनाओं के सैलाब के कारण कार्यक्रम समय से अधिक देर तक चला. जिस लॉन में यह प्रेयर मीट रखी गई थी, उसे सफेद फूलों से सजाया गया था. पूरे परिसर में धर्मेंद्र की तस्वीरें लगी थीं, साथ ही 10 बड़े एलसीडी स्क्रीन पर उनके यादगार दृश्यों और फोटोज को प्रदर्शित किया गया, जिसने माहौल को और अधिक भावुक बना दिया.

सोनू निगम ने धर्मेंद्र की फिल्मों के गीत गाए

लॉन के प्रवेश द्वार पर बेटे सनी देओल, बॉबी देओल और पूरा देओल परिवार हाथ जोड़कर आने वालों की संवेदनाएँ स्वीकार कर रहा था. सामने एक सजा हुआ मंच तैयार किया गया था, जिसके सामने मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई थी. भजन-कीर्तन के बीच, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में सोनू निगम ने धर्मेंद्र की फिल्मों के गीत गाकर उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा को सलाम किया.

सितारों की मौजूदगी

इसी दौरान बॉलीवुड जगत के नामचीन चेहरे धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इनमें शामिल रहे—

सलमान खान

अक्षय कुमार

सुनील शेट्टी

जैकी श्रॉफ

टाइगर श्रॉफ

विवेक और सुरेश ओबेरॉय

विद्या बालन

तब्बू

शबाना आजमी

सोनू सूद

अनिल शर्मा

उत्कर्ष शर्मा

संजय खान

आर्यन खान

शर्मन जोशी

अरहान खान

और कई अन्य प्रमुख हस्तियां

हेमा मालिनी के घर पहुंचे कई कलाकार

इधर, जहाँ कई सितारे ताज लैंड्स एंड पहुंचे, वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी के घर पर भी अभिनेत्रियों और कलाकारों ने पहुंचकर उनसे मुलाकात की. इनमें महिमा चौधरी, फरदीन ख़ान और गोविंदा की पत्नी सुनीता और उनका बेटा यशवर्धन शामिल थे.

धर्मेंद्र का जाना भारतीय फिल्म जगत के लिए एक युग के अंत जैसा है. उनकी यादें और उनका सिनेमा दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे.