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दिल्ली का युवक ऋषिकेश में गंगा नदी में डूबा, 25 फीट की गहराई से शव हुआ बरामद

दिल्ली से 08 युवकों का एक समूह तपोवन क्षेत्र में घूमने आया था. इसी दौरान समूह में शामिल एक युवक गंगा नदी में स्नान करते समय डूब गया. सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट ढालवाला की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

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दिल्ली का युवक ऋषिकेश में गंगा नदी में डूबा, 25 फीट की गहराई से शव हुआ बरामद
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उत्तराखंड में ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती क्षेत्र में सोमवार को दिल्ली का एक युवक गंगा नदी में नहाते समय डूब गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. राज्य आपदा प्रतिवादन बल के निरीक्षक कवीन्द्र सजवाण ने बताया कि युवक आशीष (22) को नदी में 20-25 फीट की गहराई से बाहर निकालने के बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया .

उन्होंने बताया कि यह घटना साईं घाट पर पांडव पत्थर के करीब हुई जहां आशीष अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था. सजवाण के मुताबिक, आशीष दिल्ली से आए आठ युवकों के एक समूह में शामिल था जो साईं घाट में नहा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया.

20-25 फीट की गहराई से युवक को बाहर निकाला गया

निरीक्षक के अनुसार सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया. सजवाण ने कहा कि मौके पर नदी की गहराई एवं तेज बहाव को देखते हुए SDRF के प्रशिक्षित गोताखोर पंकज सिंह ने ‘स्कूबा डाइविंग' की सहायता ली तथा कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 20-25 फीट की गहराई से युवक को बाहर निकाला गया. उन्होंने कहा कि अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

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