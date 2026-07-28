दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर थर्मोकोल विवाद, NHAI ने बताया वायरल वीडियो का सच

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया गया कि एक्सप्रेसवे के पैरापेट में मजबूत निर्माण सामग्री की जगह सस्ता थर्मोकोल लगाया गया है. वीडियो में सरकार के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी तंज कसा गया. हालांकि अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रतिक्रिया देते हुए वायरल दावे को भ्रामक और तकनीकी रूप से गलत बताया है. प्राधिकरण का कहना है कि वीडियो में दिखाई गई सामग्री को गलत तरीके से थर्मोकोल बताया जा रहा है.

NHAI ने क्या दी सफाई?

NHAI के अनुसार वीडियो में दिख रही सफेद सामग्री थर्मोकोल नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार का कंप्रेसिबल फिलर है. इसका उपयोग क्रैश बैरियर और फ्रिक्शन स्लैब के पास बनाए गए एक्सपेंशन जॉइंट में किया जाता है.

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह हिस्सा किसी भी तरह से भार उठाने वाली संरचना का भाग नहीं है. इसे भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्धारित मानकों के अनुसार लगाया जाता है. इसका उद्देश्य तापमान में बदलाव के कारण होने वाले फैलाव और सिकुड़न के लिए आवश्यक जगह उपलब्ध कराना है.

इंजीनियर ने समझाया तकनीकी कारण

मामले को लेकर एक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ से भी राय ली गई. विशेषज्ञ ने बताया कि लंबे पैरापेट और कंक्रीट संरचनाओं में एक्सपेंशन जॉइंट देना जरूरी होता है. सर्दी और गर्मी के कारण सीमेंट और कंक्रीट का ढांचा फैलता और सिकुड़ता है. यदि इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त जगह न छोड़ी जाए तो संरचना में दरारें आ सकती हैं. इसी समस्या से बचने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट में विशेष सामग्री लगाई जाती है, जिससे पुल और पैरापेट लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं.

सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

NHAI ने जोर देकर कहा कि यह पूरी तरह एक मानक इंजीनियरिंग प्रक्रिया है और इससे निर्माण की गुणवत्ता या संरचनात्मक सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ता. प्राधिकरण ने कहा कि सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रामक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है.

कंचन गुप्ता ने भी दी प्रतिक्रिया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने भी वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिस सामग्री को थर्मोकोल बताया जा रहा है, वह वास्तव में एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन है, जिसका उपयोग एक्सपेंशन जॉइंट में किया जाता है. यह हाईवे निर्माण की स्वीकृत और मानक तकनीक का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि तापमान में बदलाव के दौरान संरचना को नुकसान से बचाने के लिए इस सामग्री का उपयोग किया जाता है. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपुष्ट और भ्रामक सामग्री साझा करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई.

लोगों से तथ्यों की जांच करने की अपील

NHAI ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वीडियो या दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी तथ्यात्मक जांच जरूर करें. प्राधिकरण का कहना है कि अधूरी तकनीकी जानकारी के आधार पर फैलाई गई गलतफहमियां लोगों को भ्रमित कर सकती हैं. ऐसे में जिम्मेदारी के साथ जानकारी साझा करना और आधिकारिक तथ्यों को समझना बेहद जरूरी है.

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