FIFA WC 2026: सेमीफाइनल के सुपरस्टार्स के गोल, ग्लैमर और गर्लफ्रेंड किसके पास कितना मनी, कौन इश्क का धनी?

FIFA World Cup 2026: फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफ़ाइनल में वो चार टीमें पहुंची हैं जिन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में 1,2,3,4 स्थान का दर्जा हासिल है. इन टीमों में चार ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो टैलेंट के साथ सालाना कमाई में भी ये दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में आते हैं. इन सबकी लव-स्टोरी भी कमाल की है. इन सभी सुपरस्टार्स की गर्लफ़्रेंड्स की अपनी अलग शख़्सियत तो है ही, कई स्टार्स अपनी गर्लफ़्रेंड के प्रति बेहद समर्पित और लॉयल भी बताए जाते हैं. कौन इश्क का धनी है और कौन पैसों का इसकी राय बनान आप पाठकों और खेलप्रेमियों के हाथ है.

लियोनेल मेसी- बचपन का प्यार संग जीवन भर का क़रार

अर्जेन्टीनी कप्तान लियोनेल मेसी लियोनेल ने अपनी लॉन्ग-टर्म पार्टनर एंटोनेला रोक्कुज़ो के साथ ही विवाह किया. दोनों एक-दूसरे के बचपन के साथी रहे है. अर्जेंटीना के रोसारियो में पले-बढ़े मेसी और एंटोनेला ने 2017 में विवाह कर लिया.

अब मेसी के अपने परिवार- एंटोनेला और तीन बेटे- थियागो, माटेओ और सिरो के साथ मायामि में रहते हैं. एंटोनेला एक अर्जेंटीनी मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिजनेसपर्सन भी हैं. वह अक्सर मेसी के मैचों में उनके कारनामों का गवाह बनने और उनका समर्थन करने आती हैं. मेसी की पत्नी एंटोनेला UNICEF जैसी संस्थाओं की ब्रांड एंबेसडर भी हैं.

मेसी की सालाना कमाई 1350 करोड़ रुपये

अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे अर्जेन्टीनी कप्तान मेसी ने मौजूदा वर्ल्ड कप के 6 मैचों में सबसे ज़्यादा 8 गोल किये हैं. वर्ल्ड कप के 32 मैचों में उनके नाम सबसे ज़्यादा 21 गोल भी दर्ज हैं. दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करनेवाले स्टार खिलाड़ियों की Forbes' List – फ़ोर्ब्स लिस्ट में अर्जेन्टीनी कप्ता लियोनेल मेसी तीसरे नंबर पर आते हैं. उनसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल के फ़ुटबॉल कप्तान, 300 मिलियन डॉलर) और कैनेलो अल्वारेज़ (मेक्सिको, बॉक्सिंग, 170 मिलियन डॉलर) के नाम आते हैं.

मेसी की सालाना कमाई 140 मिलियन डॉलर या करीब 1350 करोड़ रुपये हैं. इसमें से 70 मिलियन डॉलर कमाई उनकी फ़ील्ड की कमाई है तो 70 मिलियन डॉलर फ़ील्ड के बाहर स्पॉन्सरशिप वगैरह की.

लैमीन यामाल- 19 साल का इश्कज़ादा फ़ुटबॉलर

स्पेनिश सुपरस्टार लैमीन यामाल आज अपनी स्पेनिश टीम के साथ अपना 19वां जन्मदिन मना रहे हैं. 19 साल से भी कम उम्र में वो वर्ल्ड कप में गोल करने का रिकॉर्ड बनाकर वो महान पेले को भी पीछे छोड़ चुके हैं. 18 साल 343 दिन की उम्र में मौजूदा वर्ल्ड कप में ही यामाल ने सबसे युवा फ़ुटबॉलर के तौर पर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ गोल कर रिकॉर्ड बना दिया. यामाल बार्सिलोने के लिए 101 मैचों में 30 और स्पेन के लिए 31 मैचों में 7 गोल कर चुके हैं.

पिछले साल जन्मदिन मनाने के उनके तरीके को लेकर विवाद हो गये थे. यामाल पिछले साल जब 18 के थे और वर्ल्ड फ़ुटबॉल में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड कायम करते रहे, अर्जेन्टीनी सिंगर निकि निकोल के साथ रिलेशनशिप में रहे. पिछले साल ये जोड़ी टूट भी गई.

यमाल फ़िलहाल स्पेन की 21 साल की फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर इनेस गार्सिया संग रिलेशनशिप में हैं. इनेस स्पेन में सेविल की रहने वाली हैं. इनेस गार्सिया सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं. TikTok पर इनेस के लगभग 10 लाख और Instagram पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वह अक्सर स्टैंड्स से यमाल का हौसला बढ़ाती नज़र आती हैं.

यामाल की सालाना कमाई – 410 करोड़ रुपये

फ़ोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक लैमिन यामाल की कमाई 43 मिलियन डॉलर यानी सालाना क़रीब 410 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसमें से 33 मिलियन डॉलर उकी ऑन फ़ील्ड और 10 मिलियन डॉलर कमाई उनकी फ़ील्ड से हटकर कमाई बताई गई है.

हैरी केन ने स्कूल की साथी केटी संग रचाया विवाह

मौजूदा वर्ल्ड कप के 6 मैचों में 6 गोल करनेवाले इंग्लैंड के कप्तान 32 साल के कप्तान हैरी केन ने अपनी टीम को बड़ी कामयाबियों का सफ़र करवाया है. अपने क्लब और देश के लिए 500 से ज़्यादा गोल करनेवाले हैरी केन ने वर्ल्ड कप के 17 मैचों में कुल 14 गोल किये हैं.

हैरी केन मैदान और बाहर एक समझदार और अच्छे फ़ैसले लेनेवाले शख़्सियत के तौर पर जाने जाते हैं. वो एक फ़ैमिली मैन कहे जाते हैं. वो अपनी बचपन की दोस्त केटी गुडलैंड के साथ ही स्कूल भी जाते थे. उन्होंने बचपन की साथी केटी गुडलैंड से 2019 में शादी की और उनके चार बच्चे- दो बेटियां और दो बेटे हैं.

हैरी केन की सालाना कमाई- 390 करोड़ रुपये

फ़ोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक हैरी केन की सालाना कमाई 41 मिलियन डॉलर या क़रीब 390 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसमें से 29 मिलियन डॉलर उनकी ऑनफ़ील्ड कमाई है तो 12 मिलियन डॉलर ऑफ़ फील्ड एन्डोर्समेंट की कमाई बताई गई है.

एमबाप्पे की अनूठी प्रेम कहानी

फ़्रांस के कप्तान किलियान एमबाप्पे मैदान और ज़िन्दगी में अपने खुले अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. राजनीति पर भी खुलकर अपनी राय रखते हैं. लेकिन एम्बाप्पे अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी प्राइवेट रहते हैं. हाल के महीनों में स्पेनिश एक्ट्रेस एस्टर एक्सपोसिटो के साथ उनका नाम अक्सर जोड़ा गया है. कई एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों डेट कर रहे हैं. इससे पहले उनका नाम मॉडल रोज़ बर्ट्राम और बेल्जियम की मॉडल इनेस रॉ से भी जुड़ चुका है.

एमबाप्पे की सालाना कमाई- 910 करोड़ रुपये

मौजूदा वर्ल्ड कप में 8 गोल और वर्ल्ड कप के 20 मैचों में 20 गोल करनेवाले विश्व विजेता कप्तान एमबाप्पे Forbes की लिस्ट में सालाना कमाई के मामले में दुनिया के टॉप 15 अमीर स्पोर्ट्सपर्सन्स में शामिल हैं. फ़्रांस के लिए 104 मैचों में उनके नाम 64 गोल हैं. उनकी कमाई पिछले साल 95 मिलियन डॉलर बताई गई है जिसमें से 70 मिलियन मैदान की कमाई है और 25 मिलियन मैदान से इतर एन्डोर्समेंट की