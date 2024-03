Roti Or Rice: सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर रोटी या चावल? यहां जानें...

Roti Or Rice: रोटी और चावल इंडियन मील का एक अहम हिस्सा है.

Roti Or Rice Which One Is Better: रोटी और चावल इंडियन मील का एक अहम हिस्सा है. हर भारतीय घर में आपको लंच और डिनर में रोटी और चावल प्लेट में मिलेंगे. लेकिन की बार हम वजन को घटाने और अपने आप को फिट रखने के लिए इन दोनों में से एक को चूज करने पर कंफ्यूज हो जाते हैं. क्या आप भी हमारी तरह ही हैं. जी हां जब चावल और रोटी को लेकर सवाल उठता है कि इनमें किसे खाया जाए तो ये सवाल भी आने लगता है कि इनमें से ज्यादा बेहतर कोन है. चावल ज्यादातर लोगों को पसंद होते हैं. भारत में तो चावल कई राज्‍यों में मुख्य फूड माना जाता है. असल में दुनियाभर में चावल का व्यापक रूप से इस्‍तेमाल होता है. वज़न कैलोरी से बढ़ता है और चावलों में कार्बोहाइटड्रेड पाया जाता है. चावल के बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले उसके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में चावल को शामिल रख सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि रोटी या चावल में से कौन सी चीज है बेहतर.

रोटी या चावल कौन सी चीज है बेहतर- Which Is Healthier, Rice or Chapati?