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ताशकंद में लहराया तिरंगा: इन 4 भारतीय छात्रों ने केमिस्ट्री ओलंपियाड में देश को दिलाया पहला स्थान, जीते 4 Gold

इंटरनेटेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत का शानदार प्रदर्शन ग्लोबल साइंस कंपीटीशन में देश की बढ़ती सफलता में एक और कड़ी जोड़ता है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर युवा भारतीय छात्रों की प्रतिभा को उजागर करता है.

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ताशकंद में लहराया तिरंगा: इन 4 भारतीय छात्रों ने केमिस्ट्री ओलंपियाड में देश को दिलाया पहला स्थान, जीते 4 Gold
बता दें कि इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में 10 से 19 जुलाई तक आयोजित किया गया था.

IChO 2026 India Gold Medals : भारत ने 58वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड (IChO) 2026 में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है. इस प्रतियोगिता में टीम के सभी चार सदस्यों ने गोल्ड मेडल जीतकर विज्ञान के क्षेत्र में भारत की धाक जमाई है. साथ ही देश ने चीन, वियतनाम और रूस (व्यक्तिगत प्रतिभागी) के साथ ज्वाइंट रूप से पहला स्थान हासिल किया है. 

होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (HBCSE) के अनुसार,  93 देशों के 363 छात्रों के बीच मिली यह जीत, इस प्रतियोगिता के 27 वर्षों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

ये हैं गोल्डेन बॉयज

गोल्ड मेडल जीतने वाले चार भारतीय स्टूडेंट्स हैं-

देबादत्त प्रियदर्शी

यह ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाले हैं

हर्षित सिंघल

पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ से आते हैं

कबीर छिल्लर

वहीं, कबीर भारत की राजधानी दिल्ली से हैं.

संदीप कुची

ये तेलंगाना के हैदराबाद से हैं

जीत के पीछे के मार्गदर्शक

भारतीय टीम का नेतृत्व IISER कोलकाता के हेड मेंटर प्रो. सुभजीत बंद्योपाध्याय और HBCSE की मेंटर डॉ. इंद्रानी दास सेन ने किया. इसके अलावा टीम को IIT खड़गपुर के साइंटिफिक ऑब्जर्वर डॉ. अनुबेंदु अधिकारी और NES रत्नाम कॉलेज, मुंबई की डॉ. जयश्री गोपालकृष्णन का भी सहयोग मिला.

अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई एक पोस्ट में, HBCSE ने स्टूडेंट्स और मेंटर्स को इस शानदार अचीवमेंट पर बधाई दी. संस्थान ने छात्रों की तैयारी के दौरान सहयोग करने के लिए साइंस ओलंपियाड पर राष्ट्रीय संचालन समिति, शिक्षकों, मेंटर्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड सेल के सदस्यों का भी धन्यवाद किया है. साथ ही HBCSE ने परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और शिक्षा मंत्रालय (MoE) से मिले सहयोग की भी सराहना की है.

बता दें कि इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 10 से 19 जुलाई तक आयोजित किया गया था. इस प्रतियोगिता में 93 देशों के कुल 363 छात्रों ने भाग लिया.

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