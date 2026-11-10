12वीं के बाद ज्योतिष में बनाएं करियर जानें कैसे सीख सकते हैं ग्रहों-नक्षत्रों की चाल, देखें देश के टॉप कॉलेजों की लिस्ट

Astrology courses after 12th in India : अगर आपकी दिलचस्पी ग्रहों की चाल, कुंडली, नक्षत्रों और पंचांग को समझने में है, तो आप 12वीं के बाद ज्योतिष (Astrology) की पढ़ाई कर सकते हैं. देश की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज इसके लिए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, जहां से पढ़ाई कर आप इस फिल्ड अपना एक शानदार करियर बना सकते हैं.

कौन सी यूनिवर्सिटी कराती हैं ज्योतिषी कोर्स?

देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री, आचार्य, ज्योतिष प्रज्ञा और ज्योतिष भूषण जैसे पारंपरिक व मॉडर्न करिकुलम प्रदान करता है.

वहीं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से आप शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं.

उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री, आचार्य और पीजी डिप्लोमा के साथ-साथ इस विषय में पीएचडी (PhD) करने की भी सुविधा देता है.

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय विशेष रूप से फलित और सिद्धांत ज्योतिष दोनों के लिए अलग-अलग शास्त्री कोर्सेज कराती है, जहां से आप ज्योतिषी का सपना पूरा कर सकते हैं.

गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से आप बीए (ज्योतिष) की डिग्री ले सकते हैं.

बिहार के दरभंगा में स्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय भी ज्योतिष में शास्त्री और आचार्य की ट्रेडिशनल डिग्रियां ऑफर करता है.

वहीं, नोएडा स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट ज्योतिष में पोस्ट ग्रेजुएट (PG) डिप्लोमा भी कर सकते हैं.

पढ़ाई के बाद करियर के क्या हैं रास्ते?

कोर्स पूरा करने के बाद आप अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर कई तरह के काम कर सकते हैं-

लोगों को उनकी कुंडली और ग्रहों के अनुसार सलाह देना.

त्योहारों, शुभ मुहूर्तों और पंचांग की गणना करना.

स्कूलों/कॉलेजों में ज्योतिष पढ़ाना या इस क्षेत्र में रिसर्च करना.

आप खुद का ऑफिस खोलकर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी स्वतंत्र रूप से काम शुरू कर सकते हैं.

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