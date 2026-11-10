दिल्ली: रोहिणी सेक्टर 10 में मॉल के सामने युवक की चाकू गोदकर हत्या, नंदनगरी में भी सरेराह मर्डर

देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आ रहे हैं. ताजा मामला रोहिणी जिले के प्रशांत विहार थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सरेआम सड़क पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. मृतक की पहचान 35 वर्षीय पिंटू के रूप में हुई है. हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. आखिर किसने और क्यों पिंटू को मौत के घाट उतारा? पुलिस अब इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है.

रोहिणी सेक्टर 10 में किंग्स मॉल के पास हत्या

रोहिणी सेक्टर-10 में स्थित यूनिटी वन और किंग्स मॉल के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब बीच सड़क पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने 35 वर्षीय पिंटू पर चाकू से हमला किया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. सरेआम हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. फिर फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और वारदात से जुड़े घटनाक्रम का पता लगाया जा सके.

आस-पास में कई शॉपिंग मॉल

सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहिणी सेक्टर 10 जैसे व्यस्त इलाके में जहां इतने सरे शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं. लोगों की हर वक्त आवाजाही रहती हैं. वहाँ सरेआम चाकूबाजी कर युवक की हत्या करने वाले ये हमलावर कौन थे और आखिर हत्या की वजह क्या थी? क्या यह आपसी रंजिश का मामला है या फिर इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे.

नंद नगरी में भी युवक की हत्या

दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना नंद नगरी इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. परिजनों का आरोप है कि राज, कैफ और चेतन नाम के युवकों ने आपसी रंजिश के चलते उनके बेटे पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

मृतक की मां वीणा ने बताया कि बेटा शिवम दिवाली के कपड़े लेने के लिए बाहर निकाला था तभी दो से तीन लड़कों ने उसे डिस्पेंसरी के पास घेर लिया और चाकू से उसे पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.

दिवाली की खुशियां मातम में बदली

जिस घर में दिवाली के दिन खुशियां होनी चाहिए थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है. अब पुलिस जांच में हत्या के पीछे की असली वजह और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट होने की उम्मीद है. फिलहाल परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.



(रोहिणी से प्रभाकर राणा और नंदनगरी से रवि डालमिया की रिपोर्ट)

