जिम्बाब्वे ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 149 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार किसी टीम ने किया यह कमाल

जिम्बाब्वे टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास में टेस्ट की दोनों पारियों में 500 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है. शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. पिच से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही थी. ऐसे में जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में 504 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 5 विकेट पर 523 रन का स्कोर खड़ा किया था. इस मैच में 1,500 से ज्यादा रन बने, जिसमें छह शतक और एक दोहरा शतक शामिल था. हालांकि, सोमवार को यह मैच बिना किसी नतीजे (ड्रॉ) के खत्म हो गया.

पहले टेस्ट के आखिरी दिन, अनुभवी क्रेग इरविन और ऑलराउंडर वेस्ली मधेवेरे ने छठे विकेट के लिए 208 रनों की नाबाद साझेदारी की. सोमवार को टेस्ट के आखिरी दिन क्रेग इरविन 206 रन और वेस्ली मधेवेरे 100 रन बनाकर नाबाद रहे. बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा.

41 साल की उम्र में, इरविन ने अपना पहला टेस्ट दोहरा शतक लगाया. 41 साल 82 दिन के क्रेग इरविन टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे आगे दक्षिण अफ्रीका के एरिक रोवन और इंग्लैंड के जैक हॉब्स हैं. वहीं, ऑफ-स्पिनर मधेवेरे ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा और 100 रन बनाकर नाबाद रहे.

खेल के आखिरी दिन जिम्बाब्वे ने 164/3 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया, जिसमें क्रीज पर इरविन और ब्रायन बेनेट मौजूद थे. जिम्बाब्वे के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ब्रेंडन टेलर ने 82 रन बनाए. बेनेट ने अर्धशतक बनाया, जिसके बाद मोहम्मद सलीम ने उन्हें आउट कर दिया. जबकि अपना पहला मैच खेल रहे एंटम नकवी ने 61 रन बनाए. उन्होंने इरविन के साथ 140 रनों की साझेदारी की, और फिर अब्दुल मलिक का शिकार बने.

मैधेवेरे क्रीज पर इरविन के साथ जुड़े. इन दोनों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 208 रन जोड़े, जो टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे की ओर से इस विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. मैधेवेरे ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी लगाया.

इससे पहले, अफगानिस्तान ने पहली पारी में 10 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. अफगानिस्तान ने पहली पारी में 514 रन बनाए थे. इसमें ओपनर सेदिकुल्ला अटल (105 रन), तीसरे नंबर के बल्लेबाज रहमानुल्ला (113 रन) और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान रहमत शाह (173 रन) के शतक शामिल थे. गर्मी के कठिन हालात में जब जिम्बाब्वे के गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे, तब शाह और जिया-उर-रहमान ने आठवें विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है.

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