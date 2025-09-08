विज्ञापन
विशेष लिंक

India vs Pakistan: 'जो खिलाड़ी शतक लगाएगा वह...', भारत-पाक मैच को लेकर यूनुस खान की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Younis Khan Prediction on IND vs PAK match: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है .एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच खेला जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
India vs Pakistan: 'जो खिलाड़ी शतक लगाएगा वह...', भारत-पाक मैच को लेकर यूनुस खान की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
Younis Khan react on IND vs PAK match
  • ल्लेबाज यूनुस खान को यकीन है कि युवा खिलाड़ी एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाएंगे
  • यूनुस खान ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच में यदि कोई युवा खिलाड़ी शतक बनाता है तो वह नया स्टार बन जाएगा
  • उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी और भारत के खिलाफ मुकाबले में जीत हासिल करेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Younis Khan's Big Statement  on IND vs PAK match: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज यूनुस खान को भरोसा है कि युवा पाकिस्तानी खिलाड़ी एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और पाकिस्तान की टीम को जीत दिलाएंगे. बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है .एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच खेला जाएगा. ऐसे में पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान यूनुस खान ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है और बताया है कि इस बार एशिया कप के दौरान यदि कोई भी खिलाड़ी शतक लगाने में सफल रहेगा तो वह पाकिस्तान का नया स्टार बन जाएगा.  (High-voltage Pakistan vs India match in Asia Cup 2025)

यूनुस खान ने कहा, "देखें मैच को लेकर काफी उम्मीद है. मैंने अपने करियर में भारत के साथ काफी मैच खेले हैं. मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेले और जीत हासिल करें, इस मैच का इंतजार हो रहा है. मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि टीम अच्छा खेले. देखिए एशिया कप में कोई भी यंग खिलाड़ी यदि शतक बनाता है तो फिर वह खिलाड़ी फैन्स को स्टेडियम तक लाने में सफल रहेगा. जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो रोमांच चरम पर होता है. इस बार भी ऐसा ही है. हम बस दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्मेंस करें. 

"जो भी खिलाड़ी आपके टीम लिए अच्छा खेलते हैं वह दर्शकों का चहेता बन जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो अपने खेल से चकित कर देगा."

बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को ऐतिहासिक मैच खेला जाएगा. फैन्स इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

एशिया कप 2025 टीम: पूरी टीम (Asia Cup 2025 team news)

भारत
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Younis Khan, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com