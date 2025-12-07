विज्ञापन
IND vs SA: तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले दुनिया के टॉप 5 सबसे युवा बल्लेबाज, यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास

Yashasvi Jaiswal record in ODI: तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट हैं जिन्होंने 21 साल 324 दिन की उम्र तक तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का कमाल कर दिखाया था. 

यशस्वी जायसवाल का धमाका
  • यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 116 रन की पारी खेलकर अपना पहला वनडे शतक बनाया
  • जायसवाल ने 121 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्के लगाकर अपनी पारी का शानदार प्रदर्शन किया
  • उन्होंने तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज का दर्जा हासिल किया है
Yashasvi Jaiswal record : यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जमाया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जायसवाल ने 121 गेंद पर 116 रन की पारी खेली, अपनी पारी में जायसवाल ने 12 चौके और 2 छक्के लगाए. जायसवाल तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे भारतीय हैं तो वहीं, तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले दुनिया के पांचवें सबसे युवा बल्लेबाज हैं . जायसवाल ने 23 साल और 343 दिन में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज के रूप में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है. वैसे, तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट हैं जिन्होंने 21 साल 324 दिन की उम्र तक तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का कमाल कर दिखाया था. 

दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के अहमद शहजाद हैं, जिन्होंने 22 साल 127 दिन की उम्र तक तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का कमाल कर दिखाया था. भारत के शुभमन गिल तीसरे नंबर पर हैं. गिल ने 23 साल 146 दिन की उम्र तक तीनों फॉर्मेट में शतक पूरा कर लिया था. चौथे नंबर पर सुरेश रैना हैं, जिनके नाम 23 साल 241 दिन की उम्र तक तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इस मामले में पांचवें नंबर पर जायसवाल हैं.

तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी

  • 21 साल 324 दिन – ब्रायन बेनेट
  • 22 साल 127 दिन – अहमद शहजाद
  • 23 साल 146 दिन – शुभमन गिल
  • 23 साल 241 दिन – सुरेश रैना
  • 23 साल 343 दिन – यशस्वी जायसवाल*

यशस्वी जायसवाल का करियर का पहला शतक

टेस्ट - बनाम WI, रोसेऊ, 2023
T20I - बनाम NEP, हांग्जो, 2023
ODI - बनाम SA, विजाग, 2025* 

इसके साथ-साथ यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 20वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.  बता दें कि वनडे में अपनी चौथी पारी में जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया है. जायसवाल भारत के लिए सबसे तेज पहला ODI शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज हैं. 

भारत के लिए सबसे तेज पहला ODI शतक लगाने वाले बल्लेबाज

1 पारी – केएल राहुल
3 पारी – मनीष पांडे
4 पारी – यशस्वी जायसवाल
4 पारी – केदार जाधव
5 पारी – एमएस धोनी
5 पारी – मनोज प्रभाकर

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट फॉर्मेट में 7 शतक जमाए हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में उनके नाम 1 शतक दर्ज है. यशस्वी जायसवाल से पहले सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा चुके थे.

भारत को मिली शानदार जीत

भारत ने तीसरा वनडे मैच 9 विकेट से जीत लिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज को 2-1 से जीतने में सफल रही. भारत की ओर मैन ऑफ मैच यशस्वी जायसवाल रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब विराट कोहली ने अपने नाम किया. 

