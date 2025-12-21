विज्ञापन
WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठा टेस्ट जीत फाइनल की संभावनाएं की मजबूत, भारत इस पोजीशन पर

ICC World Test Championship Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 जीत ली है. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पांचवें दिन दूसरे सेशन में 82 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की अपनी उम्मीदें और मजबूत कर ली हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को एडिलेड में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर 82 रन की शानदार जीत के साथ एशेज सीरीज एक बार फिर अपने नाम की है और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की अपनी संभावनाएं बढ़ा दी हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एडिलेड टेस्ट के अंतिम दिन लंच के बाद मैच अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी विकेट स्कॉट बोलैंड ने लिया. इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 352 रन पर ऑल आउट हो गई. इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में शुरुआत के छह में से छह टेस्ट जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया इस पूरे साइकिल में 22 टेस्ट खेलेगी. इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने टॉप पर अपनी बढ़त और और मजबूत कर लिया है. 

फाइनल की संभावनाएं की मजबूत

ऑस्ट्रेलिया का अंक प्रतिशत 100 है और वो पहले स्थान पर है. जबकि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर हैं. वहीं न्यूजीलैंड तीसरे, श्रीलंका चौथे स्थान पर है. पाकिस्तान पांचवें और भारतीय टीम छठे स्थान पर है. इंग्लैंड सातवें, बांग्लादेश आठवें और वेस्टइंडीज आखिरी स्थान पर है. 

एडिलेड टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड के पहली बार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा. बेन स्टोक्स की टीम 27.08 प्रतिशत जीत-हार प्रतिशत के साथ स्टैंडिंग में सातवें स्थान पर है. उन्होंने इस चक्र में अपने आठ मैचों में से केवल दो मैच जीते हैं. इंग्लैंड को स्टैंडिंग में अपना स्थान सुधारने के लिए अभी भी ऑस्ट्रेलिया में दो और एशेज टेस्ट खेलने हैं और लंदन में 2027 के फाइनल से पहले इस चक्र में कुल 21 टेस्ट खेलने हैं. 

ऑस्ट्रेलिया ने जीती एशेज सीरीज

ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 जीत ली है. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पांचवें दिन दूसरे सेशन में 82 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड का एशेज जीतने का इंतजार कम-से-कम दो साल के लिए और बढ़ गया है. 

इंग्लैंड को टेस्ट जीतने के लिए 435 रन का लक्ष्य मिला था. इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही थी और टीम ने 31 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे.कप्तान बेन स्टोक्स सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए. जो रूट 39 और हैरी ब्रूक 30 अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में सफल नहीं रहे. आखिर में जेमी स्मिथ 60, विल जैक्स 47, और ब्रायडन कार्स नाबाद 39 ने संघर्ष करने की कोशिश की, जो सफल नहीं रही. इंग्लैंड की पारी 352 रन पर सिमट गई. टीम को 82 रन से हार का सामना करना पड़ा.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 371 रन बनाए थे. इंग्लैंड की पहली पारी 286 रन पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के 170 रन की बदौलत 349 रन बनाए थे और पहली पारी में मिले 85 रन की बढ़त के आधार पर इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का लक्ष्य दिया था. पहली पारी में 106 और दूसरी पारी में 72 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Australia, England, Cricket
