भारत और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. हालांकि, पहला टेस्ट ड्रॉ होने से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड को भारी नुकसान झेलना पड़ा है.वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद न्यूजीलैंड डब्ल्यूटीसी की प्वाइंट्स टेबल में अपना दूसरा स्थान गंवा बैठी है. न्यूजीलैंड को एक पायदान का नुकसान झेलना पड़ा है और वह अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. इस ड्रॉ से ऑस्ट्रेलिया को जरूर फायदा पहुंचा है और वह एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गई है.

न्यूजीलैंड का जीत प्रतिशत अब 66.67 हो गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 69.23 है. साउथ अफ्रीका टेबल में पहले स्थान पर बरकरार है और टीम का जीत प्रतिशत 75 है। भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी की प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है। हालांकि, पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम का जीत प्रतिशत अब 50 रह गया है। बांग्लादेश 40.74 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर काबिज है.

भारतीय टीम के डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने की राह इस ड्रॉ के साथ मुश्किल हो गई है. अब टीम इंडिया को कुल 6 टेस्ट मैच खेलने हैं, जिनमें से एक न्यूजीलैंड और पांच मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने हैं. भारत को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए अब अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीतना जरूरी हो गया है.

न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन टेस्ट के पांचवें दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी हार को टाला, डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने 43 ओवर बल्लेबाजी की और आखिरी सेशन में न्यूजीलैंड को कोई भी झटका नहीं लगने दिया. न्यूजीलैंड ने टेस्ट के आखिरी दो सेशन में सिर्फ एक विकेट गंवाया. डेरिल मिचेल ने 186 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाए और नाबाद रहे, तो फिलिप्स ने 126 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 26 रन बनाए। इससे पहले, फिलिप्स ने पहली पारी में भी 118 रन की शानदार पारी खेली थी.

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