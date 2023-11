World Cup 2023: फाइनल के लिए तैयार हैं भारतीय लड़ाके, ये पांच खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में बन सकते हैं गेम चेंजर

Top 5 players to watch out for India:

World Cup 2023 IND vs AUS Final: वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार (19 नवंबर) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. मेजबान भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में विजयरथ पर सवार है. क्योंकि रोहित एंड ब्रिगेड टूर्नामेंट में खेले अपने सभी लीग मुकाबलों में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में पहुंची थी. यहां भी मेन इन ब्लू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी लगातार दसवीं जीत हासिल कर फाइनल का टिकट पक्का किया. क्रिकेट के इस महाकुंभ में भारतीय टीम के दमदार प्रदर्शन में कई खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई है. इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिताबी मुकाबले में ये पांच खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. (Top five players to watch out for India)