क्या इस साल भारत जीत पाएगा ODI वर्ल्ड कप? कपिल देव ने दिया जवाब

भारत को पहली बार 1983 में विश्व चैंपियन बनाने वाले कपिल देव ने कहा कि, 'हां, हमारे पास ऐसी टीम है जो हमें वर्ल्ड कप जीता सकती है, लेकिन दूसरी टीमें भी हैं, जो वर्ल्ड कप जीतने की क्षमता रखती हैं. ट्रॉफी जीतने के लिए आप को किस्मत का साथ चाहिए, सही संयोजन चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य खिलाड़ी फिट रहें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है. जब वे इतना क्रिकेट खेलते हैं, तो चोट लग जाती है और मुझे उम्मीद है कि जब उन्हें टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा तो वे चोटिल नहीं होंगे.'

बता दें कि भारत साल 2011 में दूसरी बार 28 साल बाद विश्व चैंपियन बना था. उस समय भारतीय टीम की कप्तानी धोनी (MS Dhoni) ने की थी. साल 2011 का विश्व कप भारत में हुआ था. इसके अलावा कपिल देव ने कोहली औऱ सचिन (Who is better Sachin or Kohli) की तुलना पर भी अपनी राय दी है और कहा है कि, 'नए युग में पिछले वाले की तुलना में बेहतर खिलाड़ी आते हैं और होंगे.'

भारतीय पूर्व कप्तान ने इस बात पर आगे कहा कि, 'उस बड़े क्षमता का खिलाड़ी, आपको एक या दो को चुनने की जरूरत नहीं है, यह XI खिलाड़ियों की टीम है. मेरी अपनी पसंद या नापसंद हो सकती है, लेकिन हर पीढ़ी बेहतर होती जा रही है. हमारे समय में, सुनील गावस्कर बेहतरीन थे, तब फिर बाद में हमने राहुल द्रविड़, सचिन, वीरेंद्र सहवाग को देखा और अब इस पीढ़ी में रोहित, विराट और यकीनन आने वाली अगली पीढ़ी बेहतर होगी. आप एक बेहतर क्रिकेटर और बेहतर प्रदर्शन करते देखेंगे.'

बता दें कि कोहली वनडे में सचिन के 49 शतक को तोड़ने के करीब हैं. विराट ने अबतक 46शतक वनडे में ठोक चुके हैं.

