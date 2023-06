वर्ल्ड कप 2023 संभावित शेड्यूल: जानिए कब और किस मैदान पर होगा भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला

भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होना है तो वहीं 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ भारतीय टीम दिल्ली में मैच खेलेगी. वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकी टीम के साथ मुकाबला करने वाली है तो वहीं दो मैच क्वालीफायर टीम के साथ भी खेलेगी.

भारत के संभावित मैच वर्ल्ड कप में (World Cup Schedule India Match)

8 अक्टबर- भारत vs ऑस्ट्रेलिया (चेन्नई)

11 अक्टूबर- भारत vs अफगानिस्तान (दिल्ली)

15 अक्टूबर, भारत vs पाकिस्तान (अहमदाबाद)

19 अक्टूबर, भारत vs बांग्लादेश (पूणे)

22 अक्टूबर, भारत vs न्यूजीलैंड (धर्मशाला)

29 अक्टूबर, भारत vs इंग्लैंड (लखनऊ)

2 नंवबर, भारत vs क्वालीफायर 1 (मुंबई)

5 नवंबर, भारत vs साउथ अफ्रीका (कोलकाता)

11 नंवबर, भारत vs क्वालीफायर 2 (बेंगलुरू)

शुरूआती ड्राफ्ट के अनुसार टूर्नामेंट पांच अक्टूबर को शुरू होगा जिसमें मौजूदा चैम्पियन इंग्लैंड का सामना पिछले उपविजेता न्यूजीलैंड से अहमदाबाद में होगा.फाइनल भी 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जायेगा. सेमीफाइनल 15 और 16 नवंबर को होंगे जिनका वेन्यू अभी तय नहीं है. मेजबान भारत अपने लीग मैच नौ शहरों में खेलेगा जिनमें कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरू शामिल है, पाकिस्तान से मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा.वहीं पाकिस्तान के लीग मैच पांच शहरो में हों.

रिपोर्ट के अनुसार ,‘पाकिस्तान छह और 12 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालीफायर दौर से आई दो टीमों से खेलेगा । इसके बाद बेंगलुरू में आस्ट्रेलिया (20 अक्टूबर), चेन्नई में अफगानिस्तान (23 अक्टूबर), दक्षिण अफ्रीका (27 अक्टूबर) , बांग्लादेश से कोलकाता में (31 अक्टूबर ), न्यूजीलैंड से बेंगलुरू में ( पांच नवंबर) और इंग्लैंड से कोलकाता में (12 नवंबर) खेलेगा. (भाषा के इनपुट के साथ)

