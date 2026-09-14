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एशिया कप ट्रॉफी पर फिर बवाल, ‘ट्रॉफी चोर’ के नारों से गूंजा स्टेडियम, मोहसिन नकवी की फिर हुई घोर बेइज्जती

एक बार फिर पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस बार फैन्स ने उन्हें आईना दिखाया है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है.

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एशिया कप ट्रॉफी पर फिर बवाल, ‘ट्रॉफी चोर’ के नारों से गूंजा स्टेडियम, मोहसिन नकवी की फिर हुई घोर बेइज्जती
मोहसिन नकवी को फैंस ने बताया ‘ट्रॉफी चोर’

 एशिया कप ट्रॉफी को लेकर गतिरोध लगातार दूसरे साल भी जारी रहा जब खिताब जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने यहां श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीता. खिताबी जीत के बाद हालांकि पुरस्कार वितरण समारोह के लिए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नहीं आईं. नकवी के लिए अपमान का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, स्टेडियम में मौजूद फैंस उन्हें "ट्रॉफी चोर" कहकर उनको ट्रोल कर रहे थे, यह एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर नक़वी के चेहरे की रंगत उड़ गई थी. 

बता दें कि पिछले साल भारतीय पुरुष टीम ने भी नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया था. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं. भारतीय टीम को अभी तक वह एशिया कप ट्रॉफी नहीं मिली है, जिसे बाद में एसीसी के कार्यालय में रखा गया था.  सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पिछले साल ट्रॉफी के बिना ही मंच पर जश्न मनाया था.

इस बार बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की ओर से नंदनी शर्मा को सर्वश्रेष्ठ फील्डिंग का पदक दिए जाने के बाद भी भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी पुरस्कार वितरण समारोह के लिए मैदान पर नहीं लौटीं. श्रीलंकाई टीम ने नकवी से उपविजेता का चेक स्वीकार किया, इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट के अंतरिम प्रमुख एरान विक्रमरत्ने ने टीम के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को पदक प्रदान किए. नकवी ने श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू को पुरस्कार प्रदान करने के बाद तुरंत स्टेडियम छोड़ दिया. पिछले साल के विपरीत इस बार वह हालांकि ट्रॉफी अपने साथ लेकर नहीं गए. 

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