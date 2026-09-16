क्या ट्रॉफी की तरह गोल्ड मेडल लेकर भी भाग जाएंगे मोहसिन नकवी? एशियन गेम्स में भारत जीता तो क्या होगा

भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2026 का खिताब जीता, लेकिन ट्रॉफी देने का समारोह भी नतीजे जितना ही चर्चा का विषय बन गया. भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली. इस घटना के बाद, भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने बीसीसीआई के फैसले का समर्थन किया. खिताब जीतने के बाद मजूमदार ने कहा कि टीम ने अपना तत्काल लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब वह अपना ध्यान एशियन गेम्स 2026 पर लगाएगी. अब फैन्स के जेहन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मेडल सेरेमनी में भी कुछ इस तरह का विवाद हो सकता है. सोशल मीडिया पर फैन्स इस तरह के सवाल का जवाब चाह रहे हैं. क्या एशियन गेम्स भारत के मेडल जीतने पर शियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी वहां मोजूद रहेंगे.

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क्या मोहसिन नकवी 2026 एशियन गेम्स में मेडल सेरेमनी में हिस्सा लेंगे?

एशिया कप में भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया था. ऐसे में 2026 एशियन गेम्स से पहले एक दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है, अगर भारत क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीतता है, तो क्या मोहसिन नकवी मेडल देने में शामिल हो सकते हैं? 2026 एशियन गेम्स जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले हैं. भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें पिछले एशियन गेम्स में जीते गए गोल्ड मेडल को बचाने की कोशिश करेंगी. हालांकि,एशियन गेम्स में मेडल देने की प्रक्रिया महाद्वीपीय क्रिकेट टूर्नामेंट में ट्रॉफी देने की प्रक्रिया से अलग होती है.

एशियन गेम्स में मेडल कौन देता है?

एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ़ एशिया के तहत किया जाता है और इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है. यह ओलंपिक गेम्स के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मल्टी-स्पोर्ट कॉम्पिटिशन है. गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल आम तौर पर OCA के अधिकृत अधिकारियों, स्थानीय आयोजन समिति के प्रतिनिधियों और अन्य खास मेहमानों की ओर से आधिकारिक मेडल समारोह प्रोटोकॉल के अनुसार दिए जाते हैं. यानी क्रिकेट टूर्नामेंट के विपरीत जहां ट्रॉफी देने के लिए किसी खास अधिकारी को चुना जा सकता है, एशियन गेम्स में मेडल इवेंट के तय प्रोटोकॉल और समारोह के लिए नियुक्त अधिकारियों के अनुसार ही दिए जाते हैं.

भारत ने 2022 एशियन गेम्स में क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता था

भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने हांग्जो में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे. साल 2022 में होने वाले खेल टलने के कारण क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 में हुआ था. पिछली बार मेडल आधिकारिक एशियन गेम्स के मेडल समारोहों के हिस्से के रूप में दिए गए थे, जिसमें टूर्नामेंट और OCA के नियुक्त अधिकारी शामिल थे.

क्या नकवी मेडल दे सकते हैं?

मोहसिन नकवी के भारत का क्रिकेट गोल्ड मेडल देने का कोई प्रावधान नहीं है. मेडल समारोह OCA और आइची-नागोया 2026 आयोजन समिति के आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया जाएगा, और मेडल देने की जिम्मेदारी नियुक्त अधिकारियों की होगी. ऐसे में भले ही भारत 2026 एशियन गेम्स में पुरुषों या महिलाओं के क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीत ले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नकवी ही मेडल प्रदान करने के लिए वहां मौजूद होंगे.

महिलाओं के ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल मैच

क्रिकेट में महिलाओं के मेडल मैच 22 सितंबर को होने हैं. ब्रॉन्ज का मैच सुबह 5:30 बजे शुरू होगा, जबकि गोल्ड मेडल का मैच सुबह 10:30 बजे होगा. भारतीय टीम की नजरें गोल्ड मेडल जीतने पर होगी.

भारतीय पुरुष टीम का अभियान 28 सितंबर से शुरू होगा

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 28 सितंबर से आइची-नागोया 2026 एशियन गेम्स में अपना अभियान शुरू करेगी.भारत के शुरुआती प्रतिद्वंद्वी का नाम अभी तय नहीं है.

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