युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से क्यों की गोल्फ खेलने की मांग? ये है बड़ी वजह

Yuvraj Singh Suggest Abhishek Sharma and Gill To Play Hockey: भारत में पहली बार शुरू हो रही है आईपीएल को लेकर सुपरस्टार क्रिकेटर युवराज सिंह बेहद उत्साहित दिखे. उन्होंने कहा, "मैं IGPL का का हिस्सा बनने को लेकर वास्तव में उत्साहित हूं. क्योंकि मुझे लगता है कि गॉल्फ को एक देश में विकसित करने की जरूरत है. इसे संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए. युवी कहते हैं, "जब मैं सोचता हूं कि मैं गॉल्फ के कितने मैच खेल सकता था, मुझे लगता है कि जब मैंने गॉल्फ खेलना देर से शुरू किया. हालांकि मुझे एहसास हुआ कि यह उम्र के कारण नहीं था. जाहिर है, मैंने सभी गॉल्फरों के साथ खेला है. मेरे एक अच्छे दोस्त शिव कपूर हैं जिन्होंने मुझे गोल्फ के कुछ शानदार ट्रिक सिखाए हैं."

कपिल-युवी-सचिन-धोनी जैसे सितारों का खेल

भारत और दुनिया भर के कई क्रिकेटर गोल्फ में हाथ आज़माते नज़र आते हैं. युवराज सिंह, कपिल देव, अजय जडेजा, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी जैसे धुरंधरों के गोल्फ खेलने की तस्वीरें फैन्स को लुभाती रही हैं. युवी कहते है, "मुझे लगता है कि गोल्फ एक अद्भुत खेल है और गोल्फर्स की जिंदगी बहुत कठिन होती है. जब आप बूढ़े हो जाते हैं, तो आपको अपने बिलों का भुगतान करना होता है, आपको कटौती करनी होती है."

पहले गॉल्फ खेलता तो शायद 3000 और रन बनाता

युवी कहते हैं, "मैं अक्सर युवा क्रिकेटरों को कहता हूं कि आप गोल्फ ज़रूर खेलें. गोल्फ आपको सीखने का मौका देता है. आप क्रिकेट मैं गलती करते हैं तो आप आउट हो जाते हैं. जबकि गोल्फ में गलती कर आप अगले दिन फिर से खुद को सुधार सकते हैं. मैं युवा क्रिकेटरों को कहता हूं कि बहुत ज्यादा क्रिकेट की प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं है. आपको गोल्फ भी खेलना चाहिए.

'शुभमन गिल और अभिषेक को गॉल्फ खेलने को कहा'

युवी कहते हैं, "मैंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को भी गोल्फ खेलने को कहा है. मैं सभी युवा एथलीट को गोल्फ खेलने को कहता हूं. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में क्रिकेटर बहुत कम उम्र से क्रिकेट खेलते है. कम उम्र में बहुत ज़्यादा क्रिकेट प्रैक्टिस ठीक नहीं. गोल्फ से आप अनवाइंड और रिलैक्स कर सकते है. "इसका फ़ायदा क्रिकेटरों को क्रिकेट में भी होता है.