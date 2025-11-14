IND vs SA: जानें क्यों भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्ट नहीं खेले साउथ अफ्रीकी के घातक तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा?

विज्ञापन
IND vs SA 1st Test: साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट मैच में शामिल नहीं किया गया है. रबाडा पसलियों में चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हैं. उनके स्थान पर कॉर्बिन बॉश को अंतिम 11 में शामिल किया गया है. कगिसो रबाडा साउथ अफ्रीका की ओर से 73 टेस्ट मुकाबलों में 22.03 की औसत के साथ 340 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जिसमें अगर रबाडा को मौका दिया जाता है और वह 10 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो टेस्ट फॉर्मेट में 350 विकेट पूरे कर लेंगे.

सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए साउथ अफ्रीकी कप्तान बावुमा ने कहा, "लड़के अभी पाकिस्तान से लौटे हैं. मैं ए टीम के साथ था. तैयारी के लिहाज से, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. हर दिन आपको स्टैंड में 50 से 60 हजार दर्शकों के सामने खेलने का मौका नहीं मिलता. इसलिए, मैं इस चुनौती का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं."

उन्होंने कहा, "मैं हर चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. इस समय (विश्व टेस्ट चैंपियन बनने के बाद) सब कुछ ठीक चल रहा है. उम्मीद है कि कुछ खास नहीं बदलेगा. प्रदर्शन के लिहाज से, हमें और भी ज्यादा गर्व के साथ काम करना होगा. लेकिन हम जो कर रहे हैं, उसे जारी रखना होगा. पिच थोड़ी सूखी है. इस पर ज्यादा घास नहीं है. यह एक आम भारतीय विकेट है. पहली पारी में रन बनाना ही अहम है."

भारतीय टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी हुई है, जिन्होंने पैर में चोट के चलते इंग्लैंड दौरा बीच में ही छोड़ दिया था. इसके बाद पंत वेस्टइंडीज के विरुद्ध घरेलू टेस्ट सीरीज में भी नजर नहीं आए थे. पंत के साथ इस भारत की प्लेइंग इलेवन में ध्रुव जुरेल को भी शामिल किया गया है.

