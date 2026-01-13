विज्ञापन
43 साल की उम्र में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने प्रिंसिपल से रचाई शादी, लिखा, 'मेरी अधूरी कहानी पूरी हुई'

Meet the wife of former England spinner Monty Panesar: इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने सुब्रिना जोहल से शादी कर ली है, मोंटी पनेसर की यह दूसरी शादी है.

Former England spinner Monty Panesar ties the knot with Subrina Johal

Monty Panesar ties the knot with Subrina Johal: इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने सुब्रिना जोहल से शादी कर ली है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शादी की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मेरी अधूरी कहानी पूरी हुई, आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो गया है,मैंने हेडटीचर को इम्प्रेस कर दिया."जोहल ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा था, "और बस ऐसे ही..अगले चैप्टर की ओर. 43 साल के पनेसर को क्रिकेट फैंस इंग्लैंड के टेस्ट सेटअप में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर जानते हैं, उन्होंने 50 टेस्ट खेले हैं और 167 विकेट लिए हैं. 

 कौन हैं सुब्रिना जोहल?

सुब्रिना जोहल लीसेस्टर, इंग्लैंड में रहती हैं और ऑर्चर्ड मीड एकेडमी में प्रिंसिपल हैं.  जिस एकेडमी में जोहल काम करती हैं, वह द मीड एजुकेशनल ट्रस्ट की सदस्य है, जिसका नेतृत्व रशे मीड एकेडमी करती है. उनके सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पर सार्वजनिक रूप से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है.  

भारतीय मूल के हैं मोंटी पानेसर

पनेसर ने 2006 से 2013 के बीच इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेले हैं और वह एक लेफ्ट-आर्म स्पिनर के तौर पर मशहूर हैं, जो अक्सर विदेशी पिचों पर लंबे स्पेल डालते थे. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 50 मैचों में 167 टेस्ट विकेट लिए हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके असर को दिखाता है पिछले कुछ सालों में, वह इंटरव्यू और मीडिया में आकर क्रिकेट की दुनिया में एक जानी-मानी आवाज़ बने हुए हैं. उनकी शादी ने फैंस का ध्यान फिर से खींचा है.बता दें कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने वाले मोंटी पनेसर के माता-पिता भारतीय हैं

रवि शास्त्री बने इंग्लैंड के कोच

पानेसर का सबसे शानदार प्रदर्शन 2012-13 में इंग्लैंड के भारत दौरे के दौरान आया था. जब पानेसर ने तीन मैचों में उन्होंने 17 विकेट लिए थे. इसमें दो बार पांच विकेट लेना भी शामिल था. इंग्लैंड ने यह सीरीज़ 2-1 से जीती थी.  वर्तमान में पनेसर अब एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, खेल के अलग-अलग टॉपिक पर अपनी राय देते हैं. हाल ही में उन्होंने एशेज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद ब्रेंडन मैकुलम की जगह इंग्लैंड के हेड कोच के तौर पर रवि शास्त्री का प्रस्तावित किया था. 

