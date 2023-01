तेंदुलकर और कोहली में कौन है बेहतर, भारतीय पूर्व कप्तान कपिल देव ने ऐसा जवाब देकर मचाई सनसनी

कपिल देव ने बताया, कोहली औऱ सचिन में कौन है बेस्ट बल्लेबाज

Kapil Dev on Virat Kohli-Sachin Tendulkar: कपिल देव ने कोहली औऱ सचिन (Who is better Sachin or Kohli) की तुलना पर भी अपनी राय दी है. कपिल देव ने दोनों को अपने समय का महान बैटर बताया है. दुबई में गल्फ न्यूज के साथ बात करते हुए पूर्व कप्तान ने अपनी राय रखी है. अपनी बात रखते हुए कपिल देन कहा है कि, 'नए युग में पिछले वाले की तुलना में बेहतर खिलाड़ी आते हैं और होंगे.' भारतीय पूर्व कप्तान ने इस बात पर आगे कहा कि, 'उस बड़े क्षमता का खिलाड़ी, आपको एक या दो को चुनने की जरूरत नहीं है, यह XI खिलाड़ियों की टीम है. मेरी अपनी पसंद या नापसंद हो सकती है, लेकिन हर पीढ़ी बेहतर होती जा रही है. हमारे समय में, सुनील गावस्कर बेहतरीन थे, तब फिर बाद में हमने राहुल द्रविड़, सचिन, वीरेंद्र सहवाग को देखा और अब इस पीढ़ी में रोहित, विराट और यकीनन आने वाली अगली पीढ़ी बेहतर होगी. आप एक बेहतर क्रिकेटर और बेहतर प्रदर्शन करते देखेंगे.' बता दें कि कोहली वनडे में सचिन के 49 शतक को तोड़ने के करीब हैं. विराट ने अबतक 46शतक वनडे में ठोक चुके हैं.