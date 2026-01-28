किसमें कितना है दम- पाकिस्तान से महामुक़ाबले से पहले अंडर-19 भारत ने जिंबाब्वे को 204 रनों से रौंदा

IND vs PAK U19 WC: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके चेयरमैन मोहसिन नक़वी के ड्रामों के बीच एक तरफ़ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने अपनी टीम से वर्ल्ड कप के लिए तैयार होने की अपील कर दी है तो दूसरी तरफ़ अंडर-19 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में भड़िने से पहले पूरा दमखम दिखा रही हैं. भारत ने अपने ग्रुप के आखिरी मैच में ज़िंबाब्वे को 204 रनों से शिकस्त दी तो पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया.

अंडर-19 में भारत का विजयरथ

भारत ने ज़िंबाब्वे के ख़िलाफ़ 8 विकेट खोकर 352 रन बनाए. विहान मल्होत्रा ने नाबाद 109 रनों की पारी खेली, अभिज्ञान कुंडू ने 61 और वैभव सूर्यवंशी ने 52 रन बनाए तो म्हात्रे ने 14 रन देकर 3 विकेट झटके और मोहन ने 20 रन देकर 3 विकेट. मतलब बैटिंग और बॉलिंग में ऑलराउंड परफ़ोरमेंस.

ग्रुप-A में भारत ने पहले अमेरिका को 6 विकेट से हराया, बांग्लादेश को 18 रनों से और न्यूज़ीलैंड को 7 विकेट से हराया. जबकि, सुपर-6 के ग्रुप-2 के मैच में ज़िंबाब्वे को 204 रनों से हराकर भारत ने अपना दबदबा साबित किया है. इस मैच में भारत के बैटर्स ने तो धमाल किया ही गेंदबाज़ों ने जिंबाब्वे को 38 ओवर से पहले ही समेट दिया.

अबतक सिर्फ़ इंग्लैंड से हारा पाकिस्तान

हमेशा की तरह पाकिस्तान टीम की गेंदबाज़ी धारदार दिखी. पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड को 29 ओवर के अंदर 110 रनों पर समेट दिया और समीर मिन्हास ने 59 गेंदों पर 76 रन बनाकर 18 ओवर के अंदर ही 112 रन बनाकर 8 विकेट से जीत हासिल कर लिया. पाकिस्तान के सीमर्स अब्दुल सुभान ने 11 रन देकर 4 विकेट लिए तो जबकि अली रज़ा ने 36 रन देकर 3 विकेट. पाक गेंदबाज़ छाये रहे.

पाकिस्तान का सफ़र भी अबतक अपने ग्रुप में अच्छा रहा है. लेकिन उसे इंग्लैंड के हाथों हार का भी सामना करना पड़ा. टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 37 रनों से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराया जबकि ज़िंबाब्वे को 8 विकेट से. ग्रुप-2 के सुपर सिक्स के मैच में पाकिस्तान ने किवी टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी है. और ये टीम भी भारत से होने वाले अपने अगले मुक़ाबले के लिए तैयार हो गई है.

रविवार को भारत VS पाकिस्तान, इनपर रहेगी नज़र

भारत को अपना अगला मैच रविवार को 1 फ़रवरी को खेलना है और इस मुक़ाबले का फ़ैन्स बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं. ये ज़िंबाब्वे के बुलावायो में खेला जाएगा. ये मैच रविवार को भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा.

भारत के शेर

भारतीय टीम के तीन बल्लेबाज़ अभिज्ञान कुंडु (4 मैच- 183 रन), विहान मल्होत्रा (4 मैच- 151 रन) और वैभव सूर्यवंशी (4 मैच- 166 रन) अबतक बल्ले से रंग जमा रहे हैं. जबकि, गेंदबाज़ी में हेनिल पटेल (4 मैच- 10 विकेट), खिलन पटेल (4 मैच- 5 विकेट) और आरएस अंबरीश (4 मैच- 7 विकेट) ने विपक्षी बैटर्स में अपना ख़ौफ़ बनाये रखा है.

पाकिस्तान की चुनौती

पाकिस्तान की टीम के लिए समीर मिन्हास (4 मैच- 188 रन), फ़रहान यूसुफ़ (4 मैच- 94 रन) और उस्मान ख़ान (4 मैच- 122 रन) ख़तरनाक साबित हो सकते हैं. पाकिस्तान की असली ताक़त उसकी गेंदबाज़ी है. पाकिस्तान के सीमर अब्दुल सुभान (4 मैच- 10 विकेट), तेज़ गेंदबाज़ अली राज़ा (4 मैच- 12 विकेट) और बांये हाथ के स्पिनर मोमिन क़मर (4 मैच- 8 विकेट) धारदार साबित हुए हैं.