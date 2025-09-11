विज्ञापन
शुभमन गिल ने जीता दिल, जूस बेचने वाले के बेटे को बनाया अपना जिगरी दोस्त, ऐसे बदल दी किस्मत

Shubman Gill Avinash Kumar Friendship: एक ओर जहां दिल मैदान पर अपने खेल से करिश्मा कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर मैदान के बाहर भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो फैन्स का दिल जीत रहा है.

शुभमन गिल ने जीता दिल, जूस बेचने वाले के बेटे को बनाया अपना जिगरी दोस्त, ऐसे बदल दी किस्मत
Shubman Gill and Avinash Kumar Friendship
  • शुभमन गिल और अविनाश कुमार की दोस्ती साल 2014 में शुरू हुई जब अविनाश जूस बेचता था
  • अविनाश कुमार पहले तेज गेंदबाज थे लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था
  • शुभमन गिल ने अविनाश को साइड-आर्म थ्रोअर के रूप में अपने साथ जोड़ा और दोनों की दोस्ती गहरी हुई
Shubman Gill and Avinash Kumar Friendship : शुभमन गिल वर्तमान क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर जाने जा रहे हैं. लगातार गिल अपने खेल से दुनिया को हैरान कर रहे हैं. यहां तक कि वसीम अकरम और जो रूट ने भी गिल को वर्तमान क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज करार दिया है. इस समय गिल एशिया कप खेल रहे हैं और यूएई के खिलाफ पहले मैच में 9 गेंद पर नाबाद 20 रन बनाए और भारत को जीत दिलाई. एक ओर जहां दिल मैदान पर अपने खेल से करिश्मा कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर मैदान के बाहर भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो फैन्स का दिल जीत रहा है. दरअसल, अपने बचपन के दोस्त अविनाश कुमार को लेकर दुबई गए हैं. बता दें कि अविनाश औऱ शुभमन की मुलाकात साल 2014 में हुई थी, जब गिल के पिता लखविंदर गिल ने मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम के गेट नंबर 1 के बाहर अविनाश को जूस बेचते देखा था. 

आईएस बिंद्रा स्टेडियम के बाहर जूस बेचते थे अविनाश

अविनाश के पिता रामविलास शाह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक प्रवासी मज़दूर थे और मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम के गेट नंबर 1 के बाहर सालों से अपनी रेहड़ी पर फलों का जूस बेचते थे. उनके रोज़ाना ग्राहक शुभमन गिल और उसके पिता लखविंदर हुआ करते थे, जो एक गिलास मोसंबी का जूस पीने के लिए रुकते थे. रामविलास के बेटे अविनाश कुमार पहले तेज़ गेंदबाज़ थे और मोहाली स्टेडियम के पीछे वाले मैदान में ट्रेनिंग करते थे. 

साल 2014 में गिल के पिता ने अविनाश को स्टेडियम के बाहर जूस बेचते हुए देखा और उसके पिता के बारे में पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए इंटरव्यू में अविनाश ने कहा कि,  "मैंने उनसे कहा, 'पाजी, मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है. मैं एक फोटो स्टूडियो में काम कर रहा हूं. आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे पिताजी की तबियत ठीक नहीं है. यह बात सुनकर गिल के पिता मुझसे नाराज हो गए.  उन्होंने कहा कि क्रिकेट तुम्हारे परिवार की लाइफ बदल सकती है. एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे एक साइड-आर्म थ्रोअर का वीडियो दिखाया जिसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी. 

ऐसे बदल गई अविनाश की लाइफ

इस घटना के बाद  अविनाश की शुभमन गिल के साथ दोस्ती और गहरी होती गई. इंटरव्यू में अविनाश ने गिल को लेकर कहा  "मैं उन्हें अकादमी से जानता था.. लेकिन अब मैं उनका निजी साइड-आर्म थ्रोअर बन गया हूं. वो दिन था और आज का दिन है..हम एक अच्छे दोस्त बन गए हैं. अविनाश रोज़ाना 150-200 रुपये कमाते थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी शुभमन या अपने पिता से एक पैसा नहीं लिया. इंटरव्यू के दौरान वो कहते हैं, "मैं शुभमन के पिता से कभी पैसे नहीं लेता था. वे मेरे मार्गदर्शक रहे हैं.  उन्होंने मुझे होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर पैसे दिए. वे मुझे अस्पताल ले गए और ज़रूरत पड़ने पर मेरे परिवार की मदद भी की.  मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा. " 

पंजाब टीम के बने  साइड-आर्म थ्रोअर 

साल 20198 में अविनाश पंजाब रणजी टीम के लिए साइड-आर्म थ्रोअर बने और मनदीप सिंह और गुरकीरत मान  जैसे खिलाड़ियों को अभ्याल कराया करते थे. इसके अलावा शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह और अनमोलप्रीत सिंह की भी अविनाश से अच्छी दोस्ती हो गई. 

गुजरात टाइटंस का भी हिस्सा बने अविनाश

शुभमन गिल जब कप्तान बने तो उन्होंने अविनाश को गुजरात टाइटंस  की टीम में साइड-आर्म थ्रोअर के रूप में शामिल कराया. आईपीएल के दौरान गिल लाल गेंद से नेट्स  पर प्रैक्टिस करते थे. क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होना था. अविनाश ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे आईपीएल के दौरान गिल ने मुझे लाल गेंद से गेंद करने के लिए कहा था. वो लगातार लाल गेंद से नेट्स पर प्रैक्टिस किया करते थे. 

इंग्लैंड में रंग लाई मेहनत

इसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर जो हुआ वह किसी ने छिपा नहीं है. इंग्लैंड के दौरे पर गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की और 754 रन बनाने में सफल रहे, गिल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजे थे. गिल आज अपनी बल्लेबाजी में जिस शिखर पर पहुंचे हैं, उसमें अविनाश की भी मेहनत है, एक ओर जहां गिल ने अविनाश की जिन्दगी बदल दी तो वहीं, अविनाश ने गिल पर मेहनत कर उनकी बल्लेबाजी को शिखर पर पहुंचाने में अपना थोड़ा सा योगदान दिया है. गिल को एक  सच्चा सहायक मिला तो वहीं, अविनाश को एक सच्चा दोस्त मिला.

Shubman Singh Gill, Cricket
