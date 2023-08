Viral Video: ऐसा DRS तो आपने कभी नहीं देखा होगा, बटलर बने बेवकूफ, सिर पकड़ लेगें आप

Viral Video: ऐसा DRS तो आपने कभी नहीं देखा होगा

Strange review ever in cricket: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टी-20 मैच (England vs New Zealand, 1st T20I) में 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में ब्रायडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट लेने में सफल रहे, कार्स का टी-20 इंटरनेशनल में यह पहला मैच था. अपने पहले ही मैच में कार्स, प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. बता दें कि मैच में जहां इंग्लैंड को जीत मिली तो वहीं दूसरी ओर मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने विश्व क्रिकेट को भी हैरान कर दिया. हुआ ये कि इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ एक ऐसा रिव्यू लिया जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया और बटलर हंसी के पात्र भी बन गए.