WCL 2025 में गजब हो गया, रोमांच की सारी हदें हुईं पार, बॉल आउट से निकला मैच का नतीजा, Video

Bowl-Out video in World Championship of Legends 2025: बॉल आउट ( Bowl-Out) ..य़ाद है 2007 टी-20 वर्ल्ड कप, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का फैसला बॉल आउट से निकाला गया था , जिसमें भारत ने बाजी मारी थी. बॉल आउट में गेंदबाज को गेंदबाजी करके स्टंप पर गेंद मारनी होती है, जो टीम 5 गेंद में जितना ज्यादा बार गेंद को स्टंप पर मारने में सफल रहेगी वह टीम विजेता बेनगी. 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने बॉल आउट में 3-0 से पाकिस्तान को हराया था.

इस बार बॉल आउट में फैसला वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में वेस्टइंडीज चैंपियन और साउथ अफ्रीका चैंपियन टीम के बीच हुई जिसमें अफ्रीकी टीम ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हरा दिया. World Championship of Legends 2025 का दूसरा मैच बारिश की वजह से 11-11 ओवर का हुआ, जिसमें वेस्टइंडीज चैंपियन ने पहलरे खेलते हुए 11 ओवर में 5 विकेट पर 79 रन बनाए, इसके बाद साउथ अफ्रीका चैंपियन भी 11 ओवर में 6 विकेट पर 80 रन ही बना सकी.

दरअसल, बारिश की वजह से मैच में बदलाव हुआ था और साउथ अफ्रीका को डकबर्थ लुईस नियम के अनुसार रिवाइज्ड टारगेट 11 ओवर में 81 रन जीत के लिए मिला था जिसके तहत साउथ अफ्रीका चैंपियन 80 रन ही 11 ओवर में बना सकी. ऐसे में मैच टाई हुआ और मैच का फैसला बॉल आउट से किया गया जिसमें साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी.

Bowl-Out Decides SA vs WI Thriller 🍿



You can't write this drama! After the match ended in a tie, South Africa Champions edge out the Windies Champions 2-0 in a tense bowl-out 🎯#WCL2025 pic.twitter.com/lemLX9R0Ac