जैक लीच की गेंद ने पिच पर मारी ऐसी पलटी, उड़ गए होश, पोज मारता रह गया बैटर, Video

mystery ball in cricket video: जैक लीच की रहस्यमयी गेंद ने लूटी महफिल

New Zealand vs England, 2nd Test: इंग्लिश स्पिनर जैक लीच (Jack Leach) ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान बैटर विल यंग (Will Young) को अपनी रहस्यमयी गेंद पर क्लिन बोल्ड कर दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इस गेंद (dream delivery mystery ball in cricket video) को उनके करियर का सबसे बेहतरीन गेंद माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने अपनी गेंद को पिच पर नचाया और बैटर को बोल्ड किया, वह गेंद यकीनन किसी भी गेंदबाज के लिए ड्रीम गेंद से कम नहीं है.