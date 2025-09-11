विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: अविश्वसनीय...शुभमन गिल के इस शॉट को देख खुद पर काबू नहीं रख पाए वसीम अकरम, ऐसे उड़े होश, Video

Wasim Akram react on Shubman Gill: शुभमन गिल ने 9 गेंद पर 20 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में गिल ने दो चौके और एक छक्का लगाने में सफल रहे. वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव दो गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने तीन विकेट लिए. 

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: अविश्वसनीय...शुभमन गिल के इस शॉट को देख खुद पर काबू नहीं रख पाए वसीम अकरम, ऐसे उड़े होश, Video
Wasim Akram on Shubman Gill, वसीम अकरम के रिएक्शन ने मचाई धूम
  • भारत ने यूएई के खिलाफ एशिया कप 2025 में मात्र 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मैच जीता
  • शुभमन गिल ने नौ गेंदों में नाबाद बीस रन बनाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया
  • अभिषेक शर्मा ने सोलह गेंदों में तीस रन बनाए जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram reaction viral on Shubman Gill Batting: यूएई के खिलाफ मैच (IND vs UAE, Asia Cup 2025) में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल किया और केवल 4.3 ओवर में मैच को जीत लिया. यूएई ने पहले खेलते हुए केवल 57 रन बनाए थे जिसके बाद भारत ने 4.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने आए थे. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3.5 ओवर में 48 रन जोड़ लिए थे. अभिषेक ने मैच में 16 गेंद पर 30 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने दो चौके और तीन छक्के लगाए. वहीं, शुभमन गिल ने 9 गेंद पर 20 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में गिल ने दो चौके और एक छक्का लगाने में सफल रहे. वहीं, कप्तान सूर्यकुमार यादव दो गेंद पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने तीन विकेट लिए. 

वसीम अकरम के उड़े होश

इस मैच में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी चर्चा का विषय रही. दरअसल, कमेंट्री कर रहे वसीम अकरम भी दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए. वसीम अकरम का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जब शुभमन गिल , गेंदबाज मुहम्मद रोहिद खान की गेंद पर लेग साइड में फ्लिक करके छक्का लगाया. जिसे देखकर वसीम अकरम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. (Wasim Akram goes bonkers on live TV after watching Shubman Gill's ‘unbelievable' shot for six in India vs UAE match)

अकरम कमेंट्री में ही चिल्लाने लगे और यह कहते सुने गए कि..."आह..देखिए क्या कमाल का है. अविश्वसनीय शॉट सीधे मैदान के बाहर.. देखकर मजा आ गया". वसीम अकरम का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

भारतीय टीम की शानदार जीत

भारतीय टीम ने 93 गेंद रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. एशिया कप टी20 फॉर्मेट में इतनी गेंद शेष रहते किसी भी टीम ने जीत हासिल नहीं की है. भारतीय टीम पूर्ण सदस्य देश के रूप में टी20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में सबसे ज्यादा गेंद शेष रहते जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है. ओवर ऑल सूची में भारतीय टीम का स्थान दूसरा है. पहले स्थान पर इंग्लैंड है. 2024 में इंग्लैंड ने ओमान को 101 गेंद शेष रहते हराया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wasim Akram, Shubman Singh Gill, Asia Cup 2025, India, United Arab Emirates, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com