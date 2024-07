"बिल्कुल जसप्रीत बुमराह की तरह", पाकिस्तान को मिला 'छोटा बुमराह', देखकर वसीम अकरम के भी उड़े होश, Video

Wasim Akram on Little Bumrah in Pakistan : जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को दुनिया का महान गेंदबाज माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है. वसीम अकरम (Wasim Akram) ने भी बुमराह को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा है. उनकी गेंदबाजी ने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रखा है. बुमराह के फैन्स पूरी दुनिया में हैं. युवा से लेकर बच्चे भी बुमराह की तरह गेंदबाजी करना चाहते हैं, अपने एक्शन के कारण भी बुमराह फैन्स के बीच काफी लोकप्रिय है. यही कारण कारण है कि बुमराह की गेंदबाजी की नकल बच्चे भी करते हैं. अब एक वीडियो पाकिस्तान से वायरल हुआ है जिसे देखकर ग्रेट वसीम अकरम ने रिएक्ट किया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्चा बिल्कुल बुमराह के एक्शन में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है जिसे देखकर अकरम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और बच्चे के बिल्कुल बुमराह की ही तरह बताया.

वसीम अकरम ने पोस्ट में लिखा, "वाह जी वाह, उस नियंत्रण और एक्शन को देखिए, बिल्कुल मेरे लिए दिन के बेहतरीन वीडियो बुमराह जैसा." महान पूर्व दिग्गज का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैन्स भी इस वीडियो देखकर चकित हैं और लगातार इसपर कमेंट कर रहे हैं.

Wah jee wah look at that control and action exactly like the great @Jaspritbumrah93 video of the day for me . #crickethavenoboundiers https://t.co/Ut215HD3iB