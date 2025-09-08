IND vs PAK: 'बहस खत्म हो गई...', एशिया कप से पहले वसीम अकरम ने इस टीम को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

Wasim Akram reacting to Pakistan's tri-series win: एशिया कप से पहले पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम खुश हो गए हैं. दरअसल, पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर टी-20 सीरीज का खिताब जीत लिया है. पाकिस्तान ने फाइनल मैच में अफगानिस्तान को 75 रन से हरा दिया. पाकिस्तान की जीत में स्पिनर मोहम्मद नवाज ने कमाल किया और 5 विकेट लेने में सफल रहे,नवाज ने 19 रन देकर 5 विकेट लिए और साथ ही हैटॅिक विकेट लेने का कमाल कर दिखाया. फाइनल मैच से पहले अफगानिस्तान को ट्रायंगुलर टी-20 सीरीज का विजेता माना जा रहा था लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाकर खिताब जीत लिया.

एशिया कप से पहले पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी जीत है. बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान को खिताब का दावेदार नहीं माना जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस समय अफगानिस्तान से कमजोर है लेकिन फाइनल में पाकिस्तान ने शानदार जीत हासिल करके एशिया कप से पहले दूसरी टीमों को सिर दर्द दे दिया है.

ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने भी पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस को लेकर रिएक्ट किया है. वसीम अकरम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान टीम का तारीफ की है. स्विंग ऑफ सुल्तान ने पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान टीम के लिए अपने शब्द वापस लिए हैं.

वसीम अकरम ने लिखा, "बहस खत्म हो गई, अब मैं अपने शब्द वापस लेता हूं. स्पिनरों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है." दरअसल, अकरम ने पाकिस्तान टीम पर विश्वास नहीं दिखाया था कि यह टीम ट्रायंगुलर टी-20 सीरीज जीत सकेगी, लेकिन पाक टीम ने अफगानिस्तान को फाइनल में 75 रन से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है. इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने भी पाकिस्तान की जीत पर रिएक्ट किया है और लिखा है, "शाबाश पाकिस्तान टीम.. एशिया कप से पहले सीरीज़ जीत ली.आगे बढ़ते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं. "

बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला खेला जाएगा. ऐसे में अब जब पाकिस्तान ने यह सीरीज जीत ली है तो भारत-पाक मैच का रोमांच और भी रोमांचक हो गया है.

दरअसल, पाकिस्तान की जीत में स्पिनर मोहम्मद नवाज़ के असाधारण प्रदर्शन किया और 5 विकेट लिए. 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ़ग़ानिस्तान 66 रनों पर आउट हो गया था.

एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम