बुमराह नहीं, वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को चुना दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज, बोले तोड़ देगा मेरा रिकॉर्ड

Wasim Akram Picks World Number 1 Bowler: पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार पेसर मिचेल स्टार्क की जबरदस्त तारीफ करते हुए कहा कि इस समय स्टार्क दुनिया के सबसे खतरनाक और नंबर 1 गेंदबाज हैं. इसके साथ ही अकरम ने कहा कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में उनका सामना करना सबसे मुश्किल है. अकरम ने बताया की उन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं है कि स्टार्क भविष्य में उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. उन्होंने कहा, “स्टार्क अपनी प्रतिभा और लगातार शानदार प्रदर्शन की वजह से एक सच्चे चैंपियन हैं. वह पूरी तरह से इस काम के योग्य हैं. अगर वह मेरा रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हैं, तो यह बिल्कुल ठीक है.”

अकरम की यह प्रतिक्रिया मिचेल स्टार्क की एशेज टेस्ट में हालिया बेहतरीन फॉर्म और प्रदर्शन को देखते हुए आई है, जो उन्हें वर्तमान क्रिकेट जगत के सबसे घातक गेंदबाजों की लिस्ट में शीर्ष पर शामिल कर रही है.

पहले एशेज टेस्ट में स्टार्क ने बरपाया था कहर

इंग्लैंड को पहले एशेज टेस्ट में भारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ट्रैविस हेड की धमाकेदार सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को पर्थ में शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की. 1921 के बाद दो दिन के अंदर खत्म होने वाले पहले एशेज मैच में, हेड ने 69 गेंदों में शानदार सेंचुरी बनाकर इंग्लैंड की बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दीं - जो एशेज इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी. उनके 123 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 28.2 ओवर में 205 रन का टारगेट हासिल कर लिया, जिससे आठ विकेट से जीत मिली और पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल हो गई.

यह बदलाव बहुत बड़ा था. ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 40 रन से हार का सामना किया था और लंच के तुरंत बाद जब इंग्लैंड का स्कोर 65-1 था, तब वे असल में 105 रन पीछे थे, लेकिन मेहमान टीम के लिए मैच खत्म हो गया. मिचेल स्टार्क के 10 विकेट हॉल, इंग्लैंड के खराब शॉट्स की एक सीरीज़ और हेड को ऊपर भेजने के ऑस्ट्रेलिया के बड़े फैसले ने देश में इंग्लैंड की लंबे समय से चली आ रही मुश्किलों को और बढ़ा दिया - उन्होंने 2011 से ऑस्ट्रेलिया में 16 में से 14 टेस्ट हारे हैं और दो ड्रॉ किए हैं.

11 ओवर में 39 रन पर छह विकेट गिरने से जिसमें छह गेंदों में 3-0 का जबरदस्त स्पेल भी शामिल था, जिसमें ओली पोप, हैरी ब्रूक और जो रूट आउट हुए और इंग्लैंड लड़खड़ा गया. गस एटकिंसन और ब्रायडन कार्स के एक छोटे से जवाबी हमले के बावजूद, जिन्होंने पचास रन की साझेदारी की, इंग्लैंड 34.4 ओवर में 164 रन पर आउट हो गया, और अपने आखिरी नौ विकेट 99 रन पर खो दिए.

मैच के सबसे बड़े टोटल का पीछा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने हेड की शानदार एशेज पारियों में से एक की बदौलत आसानी से जीत हासिल कर ली. इंग्लैंड के बॉलर, जो पिछले दिन इतने हावी थे, बिखर गए, जबकि पर्थ के दर्शकों ने एकतरफ़ा मैच का मजा लिया. बस यही सस्पेंस था कि मैच तीसरे दिन तक खिंचेगा या नहीं. हेड ने पक्का किया कि ऐसा न हो, जिससे इंग्लैंड को 4 दिसंबर को ब्रिस्बेन में होने वाले दूसरे डे-नाइट टेस्ट से पहले सोचने का पूरा समय मिल गया.

(IANS इनपुट के साथ)