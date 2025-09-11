विज्ञापन
Asia Cup 2025: 'टॉप के प्लेयर्स में आता है', वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को माना वर्तमान क्रिकेट का बेस्ट बल्लेबाज

Wasim Akram react Big Statement on Shubman Gill: हाल के समय में किस बल्लेबाज ने वसीम अकरम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने बताया. (IND vs UAE, Asia Cup 2025)

Wasim Akram Big Statement on Shubman Gill: अकरम का बड़ा बयान
  • वसीम अकरम ने शुभमन गिल को वर्तमान विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और नया सुपरस्टार बताया है
  • गिल ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए और अपनी कप्तानी से टीम को मजबूती दी थी
  • अकरम के अनुसार भारत में मजबूत क्रिकेट सिस्टम होने के कारण लगातार गुणवत्ता वाले खिलाड़ी उभर रहे हैं
Wasim Akram on Shubman Gill: वसीम अकरम ने पाकिस्तानी 'शो हंसना मना है' के एक कार्यक्रम में उस खिलाडी़ के बारे में बात की है जिसने उन्हें हाल के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. अकरम ने उस खिलाड़ी को विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी करार दिया है. अकरम ने शुभमन गिल को वर्तमान क्रिकेट में वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट बल्लेबाज करार दिया है. वसीम अकरम ने शुभमन गिल को लेकर बात की और कहा, ":अभी इस वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप के प्लेयर्स में आता है. मेरे लिए वह नया सुपरस्टार है. उसने देखिए इंग्लैंड में 700 से ज्यादा रन किए हैं. उसने जो कप्तानी की है वह कमाल का है, वर्तमान में बेस्ट बल्लेबाजों की बात की जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में आता है."

इसके अलावा वसीम अकरम ने ये भी कहा कि, "भारत में ऐसे खिलाड़ी इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि वहां एक सिस्टम है. ये सभी सिस्टम से आ रहे हैं. भारत के पास सिस्टम है. आईपीएल से पहले भारत के सभी राज्य अपना टी-20 टूर्नामेंट कराती है जिससे वहां से क्रिकेटर आते हैं. वहां हर बोर्ड को ठीक पैसा मिलता है. वहां सिस्टम है. अभी पाकिस्तान में ये सिस्टम होगा तो 3 से 4 साल में ऐसे खिलाड़ी आएंगे."

वहीं, एशिया कप के पहले मैच में शुभमन गिल 9 गेंद पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे गिल ने अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाने में सफल रहा. बता दें कि जब गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो वसीम अकरन की कमेंट्री भी वायरल हुई, जब अकरम ने गिल के एक छक्के को देखकर अविश्वसनीय शॉट करार दिया.
 

उम्मीद की जा रही है कि इस एशिया कप में गिल अपना कमाल दिखाएंगे और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में शामिल रहेंगे. ऐसे  में यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है. 

Shubman Singh Gill, Wasim Akram, Cricket, Asia Cup 2025
