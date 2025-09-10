Asia Cup 2025: 'टॉप के प्लेयर्स में आता है', वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को माना वर्तमान क्रिकेट का बेस्ट बल्लेबाज

Wasim Akram on Shubman Gill: वसीम अकरम ने पाकिस्तानी 'शो हंसना मना है' के एक कार्यक्रम में उस खिलाडी़ के बारे में बात की है जिसने उन्हें हाल के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. अकरम ने उस खिलाड़ी को विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी करार दिया है. अकरम ने शुभमन गिल को वर्तमान क्रिकेट में वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट बल्लेबाज करार दिया है. वसीम अकरम ने शुभमन गिल को लेकर बात की और कहा, ":अभी इस वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप के प्लेयर्स में आता है. मेरे लिए वह नया सुपरस्टार है. उसने देखिए इंग्लैंड में 700 से ज्यादा रन किए हैं. उसने जो कप्तानी की है वह कमाल का है, वर्तमान में बेस्ट बल्लेबाजों की बात की जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में आता है."

इसके अलावा वसीम अकरम ने ये भी कहा कि, "भारत में ऐसे खिलाड़ी इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि वहां एक सिस्टम है. ये सभी सिस्टम से आ रहे हैं. भारत के पास सिस्टम है. आईपीएल से पहले भारत के सभी राज्य अपना टी-20 टूर्नामेंट कराती है जिससे वहां से क्रिकेटर आते हैं. वहां हर बोर्ड को ठीक पैसा मिलता है. वहां सिस्टम है. अभी पाकिस्तान में ये सिस्टम होगा तो 3 से 4 साल में ऐसे खिलाड़ी आएंगे."

बता दें कि गिल इस समय एशिया कप में खेल रहे हैं. गिल को टी-20 टीम का नया उपकप्तान भी बनाया गया है. वहीं, हाल ही में खेले गए टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान कर दिया था. गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 754 रन बनाए थे. वहीं, गिल की कप्तानी में भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी करने में सफल रही. अब एशिया कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच यूएई के साथ खेलने वाली है.

उम्मीद की जा रही है कि इस एशिया कप में गिल अपना कमाल दिखाएंगे और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में शामिल रहेंगे. ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है.