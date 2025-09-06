विज्ञापन
Virender Sehwag Big Statement: वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त खाने के बाद वह अपना आप खो देते हैं.

किस टीम के खिलाफ मिलती है हार तो अपनी एकाग्रता खो देते हैं वीरेंद्र सहवाग? खुद बताया नाम
Virender Sehwag
  • एशिया कप 2022 का आयोजन नौ सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत भी शामिल है
  • वीरेंद्र सहवाग ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ हार मिलने पर वह अपना आपा और एकाग्रता खो देते थे
  • सहवाग ने 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ 95 गेंदों में 119 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी
Virender Sehwag Big Statement: एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज में अब गिनती के महज तीन दिन शेष रह गए हैं. आगामी सीजन को लेकर हर कोई रोमांचित है. भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी रोमांच को देखने के लिए तैयार हैं. टूर्नामेंट शुरू हो, उससे पहले उन्होंने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त मिलने से वह अपना आपा खो देते थे. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की तरफ से साझा किए गए एक वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना सकता है, 'जब भी आपको पाकिस्तान से हार मिलती है. मैं अपनी एकाग्रता खो देता हूं. मैं अपना मिजाज और संतुलन सब कुछ खो देता हूं.'

पाकिस्तान के आखिरी दौरे पर सहवाग का खूब चला था बल्ला 

वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ सहवाग का बल्ला हमेशा ही गरजता था. मगर पड़ोसी देश के आखिरी दौरे पर उन्होंने शतक जड़ते हुए धमाल मचा दिया था. 2008 मे उन्होंने विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 300 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शतक लगाया था. उस दौरान 95 गेंदों में 119 रन बनाए थे. जिसमें 12 चौके और पांच छक्के शामिल थे. नतीजन टीम इंडिया इस मुकाबले को छह विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. 

उपवास के दौरान सहवाग ने खेली थी यह विस्फोटक पारी 

मजेदार बात तो यह है कि सहवाग ने यह विस्फोटक पारी उपवास के दौरान खेली थी. उस पारी को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं उस दिन उपवास पर था. खाली पेट.  मुझे अपनी भूख शांत रखने के लिए जल्दी रन बनाने थे.'

नौ सितंबर से शुरू हो रहा है एशिया कप 

एशिया कप 2022 का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. जहां एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होने वाली है. दोनों टीमों के बीच पहली भिड़ंत 14 सितंबर को होगी. लीग चरण में दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो वह टूर्नामेंट में तीन बार आमने-सामने हो सकती हैं. 

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम: 

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह. 

