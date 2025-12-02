Virat vs Sachin: कोहली कर सकते हैं सचिन के सौ शतकों की बराबरी? जानें क्या है फॉर्मूला, कब और कैसे होगा कारनामा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में वनडे करियर का 52वां और कुल मिलाकर 83वां शतक बनाने के बाद फैंस के एक बडे़ वर्ग के बीच यह सवाल जोर-शोर से चल रहा है कि क्या कोहली सचिन क सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं या इसे तोड़ सकते हैं. फैंस के बीच चर्चा ऐसी है कि क्यों कोहली ऐसा नहीं कर सकते? विराट के पास लाइफ-टाइम मौका है. और कोहली के पास सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के क्या-क्या विकल्प हैं? वह किस उम्र तक ऐसा कर पाएंगे?, वगैरह..वगैरह. और अगर विराट ने कुछ और पारियां ऐसी खेल दीं, तो यह बहस और गति पकड़ लेगी. बहरहाल, आप जानिए कि 37 साल के विराट कोहली के पास क्या विकल्प हैं और सचिन के शतक तोड़ने का रिकॉर्ड उनकी कितनी पहुंच में है.

कोहली की यह है वर्तमान स्थिति

फिलहाल विराट कोहली के 83 शतक (52 वनडे, 30 टेस्ट, 1 टी20) हैं. कोहली को सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी के लिए 17 और आगे निकलने के लिए 18 शतक की जरूरत है. अब जबकि वह टी20 और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, तो अब उन्हें वनडे के जरिए ही इस काम को अंजाम देना होगा. और अगर कोहली जोर लगाते हैं, तो वह 41-45 साल की उम्र के बीच यह कारनामा कर सकते हैं. यह इस पर भी निर्भर करेगा कि वह एक साल में कितने वनडे खेलते हैं.

वर्तमान में सचिन और कोहली के बीच का अंतर समझें

सचिन ने सौ शतक (51 टेस्ट+49 वनडे) का आंकड़ा 16 मार्, 2012 को 38 साल और 10 दिन की उम्र में हासिल किया, तो वहीं 30 नवंहर 2025 तक कोहली के 37 साल... की उम्र में 83 शतक हैं. वनडे इतिहास के सबसे ज्यादा 52 शतक. कोहली वनडे और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं.

कोहली के सेंचुरी की कनवर्जन दर

कोहली के 52 शतक 94 वनडे पारियों में आए. उनका कनवर्जन (पारियों को शतक में बदलने ) दर 17.7 प्रतिशत (%) रही है विराट का हर शतक 5.6 पारियों के अंतराल पर आया.

भविष्य का टीम इंडिया का कार्यक्रम

भारत को साल 2025-26 के फ्यूचर टूर प्रोग्राम (F.T.P.) के अनुसार इस साल 12 वनडे खेलने हैं. वहीं, साल 2026 में टीम इंडिया 10-15 वनडे मैच खेल सकती है.

इस फॉर्मूले से इस उम्र तक कर सकते हैं रिकॉर्ड की बराबरी



पहला विकल्प: विराट की वनडे में शतक कन्वर्जन दर 15 से 18 प्रतिशत के बीच रही है. लेकिन मान लेते हैं कि अगर वह इस दर को 18 पारियों के हिसाब से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर लेते हैं, तो इस हिसाब से हर साल उनके बल्ले से 5.4 शतक निकलेंगे. और इस दर के हिसाब से कोहली को सचिन की बराबरी करने में अगले 3.78 साल लगेंगे. यानी इस दर (30 प्रतिशत कन्वर्जन दर) से वह 40 साल 2 महीने की उम्र में सचिन के 100 शतकों की बराबरी कर लेंगे.

दूसरा विकल्प: मान लो कोहली को साल भर में 15 ही पारियां मिलती है और उनके शतक कन्वर्जन की दर घटकर 30 से 25 प्रतिशत (%) रहती है, तो इस हिसाब से साल में उनके बल्ले से 3.57 शतक निकलेंगे. जाहिर है कि संभावित कन्वर्जन दर कम होने से समयावधि बढ़ जाएगी. ऐसे में कोहली को बाकी बचे 17 शतक बनाने में 4.53 साल और लगेंगे और वह सौ शतकों की बराबरी 41 साल और 6 महीने में इस काम को अंजाम दे पाएंगे.

...लेकिन हैं ये बड़े सवाल भी

अगर दूसरे विकल्प (25 प्रतिशत कन्वर्जन दर) को स्वीकार भी करें, तो सवाल बड़ा यह भी है कि टीम इंडिया क्या यहां से हर साल कम से कम 15 वनडे मैच खेलेंगे. और क्या कोहली आने वाले सालों में इतने ही फिट दिखाई पड़ेंगे, जिस स्तर की फिटनेस रांची में पहले वनडे में दिखाई पड़ी? क्या कोहली में इतने ही रनों की भूख दिखाई पड़ेगी? कहीं कोहली पहले ही तो संन्यास नहीं ले लेंगे? बहरहाल देखते हैं कि कोहली का सफर कहां तक जाता है और यहां से उनकी साल दर साल वनडे कहानी कैसे आगे बढ़ती है.