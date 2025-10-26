विज्ञापन
कोहली के नजदीकी एबीडि विलियर्स की बड़ी भविष्वाणी, दिग्गज ने बताया कब तक खेलेंगे विराट और कब होंगे रिटायर

Virat Kohli: हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में नाबाद अर्द्धशतक बनाने के बाद कोहली की आलोचनों पर भी पर्दा पड़ गया है, लेकिन बड़ा वर्ग उनके संन्यास की बातें अभी भी कर रहा है

कोहली के नजदीकी एबीडि विलियर्स की बड़ी भविष्वाणी, दिग्गज ने बताया कब तक खेलेंगे विराट और कब होंगे रिटायर
एबीडि विलियर्स और विराट कोहली
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स का मानना है कि विराट कोहली में काफी क्रिकेट बाकी है, लेकिन वनडे विश्व कप 2027 उनके करियर का आखिरी पड़ाव हो सकता है और भारतीय पूर्व कप्तान अपने करियर के आखिरी दौर में संपूर्ण समर्थन के हकदार हैं. डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप इसी तरह के खिलाड़ी का जश्न मनाना चाहते हैं. उन्हें अपने करियर के अंतिम चरण में जीवन में संतुलन बनाने दें, बस उनका जश्न मनाएं. उन्होंने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है. वे थोड़े धन्यवाद के हकदार हैं, और उम्मीद है कि विराट अगले पांच साल और खेलेंगे.'

विश्व कप करता है बड़ी मांग

डिविलियर्स ने कहा कि कोहली में अभी भी शीर्ष स्तर का क्रिकेट खेलने के लिए पांच साल और बाकी हैं, लेकिन 2027 विश्व कप अंतरराष्ट्रीय मंच से उनकी विदाई का यादगार मौका हो सकता है. आईपीएल एक अलग कहानी है. हम उन्हें तीन, चार या शायद पांच साल तक खेलते हुए देख सकते हैं, भले ही यह एक बहुत ही कठिन टूर्नामेंट हो. इसकी तैयारी आप दो-तीन महीनों में कर सकते हैं. विश्व कप चार साल का चक्र है. यह वास्तव में बड़ी तैयारी की मांग करता है'.

दूसरे खिलाड़ी कोहली से लेते हैं कॉन्फिडेंस

360 डिग्री के नाम से मशहूर पूर्व खिलाड़ी ने कहा, 'विराट टीम के लिए बेहद अहम हैं. उनकी मौजूदगी से युवाओं को जो आत्मविश्वास मिलता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती. यह अपूरणीय है. अपने आस-पास के खिलाड़ियों पर उनका जो प्रभाव पड़ता है और दूसरे खिलाड़ी उनसे जो आत्मविश्वास लेते हैं, वह बहुत बड़ा है. यह कभी न भूलें कि भले ही वे कभी-कभी अच्छा प्रदर्शन न करें, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है.'

