SRH vs RCB: Virat Kohli के पास आज पुराना इतिहास दोहराने का मौका, क्या आज कर पाएंगे ये कारनामा?

आपको बता दें की साल 2016 विराट के लिए बहुत ही शानदार सीजन था. (Virat Kohli on this day in IPL 2016) विराट ने आईपीएल 2016 कुल 4 शतक लगाया था. विराट कोहली (Virat Kohli Century vs pbks) ने आईपीएल 2016 में आज ही के दिन पंजाब के खिलाफ 15 ओवर के मैच में 50 गेंद पर 113 रन की पारी खेली थी. उस पारी की कहानी ये है की विराट कोहली केकेआर के खिलाफ फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे और उनके हाथ में 9 टांके लगे थे.

उसके बावजूद विराट ने आईपीएल 2016 के मुकाबला नंबर 50 में बारिश से बाधित मैच में पंजाब के खिलाफ हाथ में टांके (9 Stiches in virat kohli hand) लगे होने के बावजूद मैच खेला और पूरी दुनिया को अपना धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया था. जब कोहली ने अपना शतक पूरा करने के बाद अपना बल्ला उठाया, तो उन्होंने टांके की ओर इशारा किया और दुनिया को दिखाया कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है.

