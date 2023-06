Virat Kohli ने अपने नए पोस्ट में 'बदलाव' की बात करके फैन्स के बीच मचाई हलचल

Virat Kohli Instagram Story viral

WTC Final में भारत को मिली हार के बाद से विराट कोहली (Virat Kohli) सुर्खियों में हैं. दरअसल, कोहली फाइनल मैच में बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की थी और स्लिप में स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए थे. गलत शॉट खेलकर आउट होने के बाद कोहली पूर्व दिग्गजों के आलोचना का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में किंग कोहली ने एक पोस्ट इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है जो फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर रही है. कोहली ने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें वो 'बदलाव' की बात कर रहे हैं. कोहली के पोस्ट में एलन वाट्स के कोट्स लिखे हुए हैं. (The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it and join the dance)." कोहली के इस पोस्ट को देखकर फैन्स तरह-तरह की बातें बना रहे हैं.