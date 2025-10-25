VIDEO: विराट के मुंह की तरफ दनदनाती हुई आई गेंद, किंग कोहली ने पलक झपकते कैच पकड़कर सबको कर दिया हैरान

- विराट कोहली ने सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के आखिरी वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान एक शानदार कैच पकड़ा
- मैथ्यू शॉर्ट ने 41 गेंदों में 30 रन बनाए लेकिन अपनी अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे
- ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन का स्कोर बनाया और पूरी टीम 236 रन पर आउट हुई
Virat Kohli, India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने फील्डिंग के दौरान एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. मैच के दौरान यह खूबसूरत पल 23वें ओवर में देखने को मिला. भारतीय टीम की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की तीसरी गेंद खेलने के लिए तैयार विपक्षी टीम के बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने घुटने के बल बैठते हुए जोरदार तरीके से स्वीप शॉट लगाने का प्रयास किया. जिसमें वह कामयाब भी रहे. मगर पास ही खडे़ विराट कोहली ने गेंद पर तेजी से लपकते हुए उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया. जिस दौरान कोहली के पास गेंद पहुंची उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए काफी कम समय बचा हुआ था. इसके बावजूद उन्होंने अपने आपको संभालते हुए कैच को पकड़कर हर किसी को हैरान कर दिया. जिसकी अब हर कोई सराहना कर रहा है.
अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए मैथ्यू शॉर्ट
परिणाम यह रहा कि मैथ्यू शॉर्ट को निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा. आउट होने से पूर्व शॉर्ट ने अपनी टीम की तरफ से कुल 41 गेंदों का सामना किया. इस बीच उन्हें शुरूआत भी काफी अच्छी मिली. मगर उस शुरूआत को वह बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकामयाब रहे. टीम के लिए वह 73.17 की स्टाइक रेट से 30 रन बनाकर वह आउट हुए.
236 रन पर ढ़ेर हो गई ऑस्ट्रेलिया
आखिरी वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवरों में 236 रन बनाने में कामयाब हुई है. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए मैट रेनशॉ सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 58 गेंद में 56 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा मिचेल मार्श ने 41 रनों का योगदान दिया. भारत की तरफ से हर्षित राणा सर्वाधिक 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.
