Virat Kohli के ये 3 इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रिकॉर्ड, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे

- विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ घंटे पहले डीएक्टिवेट हुआ था और अब फिर से सक्रिय हो गया है
- कोहली 250 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी हैं
- वे दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर और एशियाई एथलीट भी हैं
Virat Kohli's Instagram Returns: कुछ घंटे गायब रहने के बाद विराट कोहली इंस्टाग्राम पर फिर से लौट आए हैं.उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले की तरह सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा है. विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट शुक्रवार की सुबह डीएक्टिवेट हो गया था. इससे उनके फैंस के बीच अफरा-तफरी मच गई थी, दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीटों में शामिल कोहली का इस तरह सोशल मीडिया से अचानक गायब होना लोगों के लिए चौंकाने वाला था. अकाउंट नजर न आने के कारण सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. लेकिन अब कोहली इंस्टा पर वापस आ गए हैं तो फैन्स ने रात की सांस ली है ऐसे में जानते हैं विराट कोहली के इंस्टाग्राम के तीन सबसे बड़े रिकॉर्ड्स
इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय
विराट कोहली 250 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय बनकर इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं. वह दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर और एशियाई भी हैं.
दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट में से एक
सिर्फ़ फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर कोहली से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो दुनिया भर के स्पोर्ट्सपर्सन में टॉप तीन में शामिल हैं. उनके फॉलोअर्स लेब्रोन जेम्स और नेमार से भी ज़्यादा हैं.
भारत में रिकॉर्ड-ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा लाइक किया गया पोस्ट
T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत के बाद उनके सेलिब्रेशन वाले इंस्टाग्राम पोस्ट को 20 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स मिले, जिससे यह इतिहास में किसी भारतीय अकाउंट से सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला पोस्ट बन गया
किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ होगा अकाउंट?
विराट कोहली के इंस्टाग्राम से दूर रहने के फैसले ने डिजिटल वेलनेस को चर्चा में ला दिया था. स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से भरी रोजमर्रा की जिंदगी के जमाने में, चौबीसों घंटे कनेक्टिविटी को आम बात माना जा रहा है. क्षमता और संपर्क के लिए अपने डिजिटल डिवाइस पर हम जितना भरोसा करते हैं, उतना ही लंबे समय तक स्क्रीन पर रहना मेंटल क्लैरिटी, भावनात्मक स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. विशेषज्ञों की भाषा में इसे डिजिटल ओवरलोड भी कहा जाता है. इस वजह से मानसिक स्थिरता और दिमाग को रिसेट करने के साथ ही किसी खास चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी लोग डिजिटल ब्रेक ले रहे हैं. हालांकि, अब विराट कोहली का अकाउंट वापस आ चुका है, लेकिन उसके अचानक गायब होने की वजह अब भी रहस्य बनी हुई है, जिससे फैंस अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं.
