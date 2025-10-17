IND vs AUS: 'आप वास्तव में तभी असफल होते हैं', विराट कोहली ने वायरल X पोस्ट को लेकर तोड़ी चुप्पी

Virat Kohli reveals 'awkward' truth behind viral post: भारतीय क्रिकेट टीम 3 और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। पहले वनडे सीरीज खेली जानी है. पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जो लगभग छह महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे. पर्थ वनडे से पहले विराट कोहली का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है. विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आप वास्तव में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं. "

इस पोस्ट को पढ़कर फैन्स हैरान रह गए. लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि यह ऑस्ट्रेलियाई दौरा कोहली का आखिरी दौरा है. वहीं, इस पोस्ट पर सैकड़ों प्रशंसकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. अब कोहली ने अपने वायरल X पोस्ट को लेकर चुप्पी तोड़ी है. कोहली ने इस वायरल पोस्ट के बाद एक और पोस्ट कर सच्चाई का खुलासा कर दिया है.

दरअसल, कोहली का यह वायरल पोस्ट एक व‍िज्ञापन के प्रमोशन का हिस्सा था. कोहली इस कंपनी को एंडोर्स करते हैं. कोहली ने अपने अगले पोस्ट में ल‍िखा- "असफलता आपको वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती."

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में, 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे एडिलेड ओवल में और 25 अक्टूबर को तीसरा वनडे सिडनी में खेला जाएगा. वनडे सीरीज के बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी, जिसमें कोहली नहीं होंगे। टी20 विश्व कप 2024 के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था.

इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोहली पहली बार राष्ट्रीय टीम के लिए वनडे में वापसी कर रहे हैं. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद, कोहली का ध्यान अब पूरी तरह से वनडे क्रिकेट पर है. इस सीरीज में कोहली नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में खेलेंगे, जिन्हें वनडे टीम की कमान सौंपी गई है. गिल ने रोहित शर्मा की जगह ली है. रोहित ने भी टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

रोहित इस सीरीज में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलेंगे. विराट कोहली की वापसी से भारतीय प्रशंसकों में उत्साह की लहर है. यह सीरीज न केवल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, बल्कि कोहली और रोहित जैसे दिग्गजों के भविष्य के लिए भी अहम है.ॉ(आईएएनएस के इनपुट के साथ)