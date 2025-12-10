विज्ञापन
आईसीसी ODI रैंकिंग में जबरदस्त हलचल, विराट कोहली बने नंबर 2 बल्लेबाज, रोहित शर्मा नंबर 1 पर बरकरार

Virat Kohli ICC ODI batting Rankings: आईसीसी की वनडे रैकिंग में विराट कोहली ने तहलका मचा दिया, विराट कोहली अब नंबर 2 पर पहुंच गए हैं.

आईसीसी ODI रैंकिंग में जबरदस्त हलचल, विराट कोहली बने नंबर 2 बल्लेबाज, रोहित शर्मा नंबर 1 पर बरकरार
Virat Kohli का वनडे रैंकिंग में तहलका
  • विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों में दो शतक और एक अर्धशतक लगाकर शानदार प्रदर्शन किया
  • कोहली की रेटिंग 773 पॉइंट्स के साथ वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर दो पर पहुंच गई है
  • रोहित शर्मा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर बने हुए हैं और उन्होंने सीरीज में 146 रन बनाए
Virat Kohli, Latest ODI Rankings: भारत के दिग्गज विराट कोहली वनडे रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गए हैं. कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी की थी और दो शतक ठोके थे. कोहली ने दो शतक औऱ एक अर्धशतकीय पारी खेलकर वनडे क्रिकेट में तहलका मचा दिया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस का फायदा किंग कोहली को मिली है. अब विराट कोहली 773 रेटिंग प्वाइंट के बाद नंबर 2 पर पहुंच गए हैं. बता दे ंकि अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आज़म के हटने के बाद से कोहली ODI बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ में भारत के लिए हाल ही में किए गए शानदार प्रदर्शन के बाद दाएं हाथ का यह बल्लेबाज एक बार फिर टॉप पर पहुंचने के करीब पहुंच गया है. वनडे लेटेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में इस समय नंबर पर रोहित शर्मा मौजूद हैं 

रोहित शर्मा नंबर वन पर काबिज

37 साल के इस बल्लेबाज को तीन मैचों में 302 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ चुना गया और उन्हें लेटेस्ट रैंकिंग में भी इसका इनाम मिला, क्योंकि किंग कोहली अब दो पायदान ऊपर चढ़कर टीम के साथी रोहित शर्मा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए. बता दें कि रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज़ में 146 रन बनाकर रैंकिंग में टॉप पर अपनी जगह बनाए रखी, जबकि कोहली विशाखापत्तनम में सीरीज़ के आखिर में नाबाद 65 रन की पारी की बदौलत नंबर 2 पर आने में सफल रहे हैं. बता दें कि कोहली, हिट मैन से   8 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं. 

दो भाई..दोनों तबाही

भारतीय टीम अब जनवरी में वनडे सीरीज खेलने वाली है. न्यूजीलैंड के साथ भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा.  इस सीरीज में भी सभी की नज़रें कोहली और रोहित पर होंगी, दोनों बल्लेबाज ODI बल्लेबाजी में  टॉप पोजीशन पर कब्ज़ा करने की रेस में आमने-सामने होंगे.  इस हफ़्ते अपडेटेड वनडे रैंकिंग में कोहली अकेले ऐसे भारतीय खिलाड़ी नहीं थे जिन्होंने बड़ी बढ़त हासिल की, उनके टीम के साथी केएल राहुल ने भी ODI बैट्समैन की लिस्ट में अच्छी तरक्की की है. राहुल इस समय वनडे रैंकिंग में 12वें नंबर पर है. 

रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग
781 - साउथ अफ्रीकी सीरीज से पहले 
783 - पहले ODI के बाद (57 off 51, Won)
774 - दूसरे ODI के बाद  (14 off 8, Lost)
781 -  तीसरे वनडे के बाद (75 off 73, Won)

विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग
725 - साउथ अफ्रीकी सीरीज से पहले 
751 - पहले ODI के बाद (135 रन, जीत)
763 - दूसरे ODI के बाद (102 रन ,हार)
773 - तीसरे वनडे के बाद (65* रन , जीत)

कप्तान  शुभमन गिल पांचवें नंबर पर 

भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट के कप्तान शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं. पाकिस्तान के बाबर आजम छठे, आयरलैंड के हैरी टैक्टर सातवें, वेस्टइंडीज के शाई होप आठवें, श्रीलंका के चरिथ असलांका नौवें और भारत के श्रेयस अय्यर दसवें स्थान पर हैं. श्रेयस अय्यर को एक स्थान का नुकसान हुआ है. इंजरी की वजह से श्रेयस और गिल दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे. क्विंटन डी कॉक 3 स्थान ऊपर की छलांग लगाते हुए 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

