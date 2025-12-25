'वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार', विराट कोहली ने शतक ठोक गंभीर और अगरकर को दिया संदेश

Virat Kohli Full ready for World Cup: विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में विराट कोहली ने 131 रन की पारी खेली तो वहीं, दूसरी ओर मुंबई के लिए खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ रोहित शर्मा ने 155 रन बनाए. दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय पारी खेलकर यह दिखा दिया है कि उनके अंदर रनों की भूख कम नहीं हुई है बल्कि समय के साथ और बढ़ती ही जा रही है. वहीं, विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने ANI को बताया कि घरेलू शतक की लहर अभी भी जारी है. कोहली को लेकर उन्होंने कहा, "बहुत अच्छे हैं और शानदार फॉर्म में हैं और उसने अपने फॉर्म को जारी रखा है . आज एक ओर और मैच जिताया दिल्ली हो. काफी दिनों बाद वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे और बेहद शानदार बने हुए हैं. हाल ही में भारत के लिए बनाए गए दो शतकों की तरह उन्होंने आज भी वही लय बरकरार रखी, फिर से शानदार बल्लेबाजी की और दिल्ली को मैच जिताया. लंबे समय के बाद, उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की और वास्तव में शानदार पारी खेली.

राजकुमार शर्मा ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "देखो वो शानदार फॉर्म में हैं, उसने दिखाए हैं पिछले दोनों मैचों में शतक बनाए हैं, भारत के लिए. तो बेहतर फॉर्म में हैं. और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है भारतीय टीम के लिए, तो मेरे ख्याल से वो पूरी तरह तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए" कोहली और रोहित जिस तरह से खेल रहे हैं उसे देखते हुए यह भारतीय मैनेजमेंट के लिए यह साफ़ संकेत है कि कोहली रन और परफॉर्मेंस के लिए भूखे हैं, अब वे उन्हें इस बड़े टूर्नामेंट में नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते, जो लगभग डेढ़ साल दूर है.

कोहली ने 101 गेंद में 131 रन बनाये जबकि नीतिश राणा ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए 55 गेंद में 77 रन जोड़े. प्रियांश आर्य ने 44 गेंद में 74 रन का योगदान दिया. दिल्ली ने 299 रन का लक्ष्य 37 . 4 ओवर में हासिल कर लिया.

बता दें कि विराट कोहली ने 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने मैदान पर उतरे थे. यह लिस्ट ए क्रिकेट में उनका 58वां शतक था और इसके साथ ही 330 पारियों में 16000 रन पूरे करके वह इस मुकाम तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले बल्लेबाज बने. सचिन तेंदुलकर ने 391 पारियों में 16000 रन बनाये थे . कोहली की पारी हालांकि बेदाग नहीं रही, उन्हें तेज गेंदबाज सत्यनारायण राजू की गेंद पर सौरभ कुमार ने जीवनदान दिया जब वह 32 रन पर खेल रहे थे. इसके बाद नरसिम्हा राजू की गेंद पर शेख राशिद ने उनका कैच छोड़ा जब उनका स्कोर 97 रन था.

(भाषा के इनपुट के साथ)