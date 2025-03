IND vs AUS: जीत के बाद अनुष्का की ओर देखकर विराट कोहली ने ऐसे मनाया जश्न, रिएक्शन वायरल, Video

Virat Kohli celebration with Anushka Sharma : भारत-ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से मात देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है. इस मैच में विराट कोहली ने शानदार अर्शतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. कोहली ने 84 रन की पारी खेली. कोहली के दम पर भारतीय टीम इस मैच को आसानी के साथ जीतने में सफल रही. विराट कोहली को उनके शानदार पऱफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में अनुष्का शर्मा भी पहुंची थी. ऐसे में जब भारतीय टीम को जीत मिली तो कोहली ने इसका भरपूर जश्न मनाया और साथ ही अपनी वाइफ अनुष्का की ओर देखकर भी जीत का जश्न मनाया.

