इयान बॉथम, रिचर्ड्स और लारा को नहीं, दुनिया अब केवल विराट कोहली को रखेगी याद, AUS में बनाया गजब का रिकॉर्ड

- विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में विदेशी क्रिकेटरों में सबसे अधिक 38 कैच पकड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं
- पूर्व इंग्लैंड कप्तान इयान बॉथम ने ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर 36 कैच पकड़कर यह रिकॉर्ड बनाया था
- वेस्टइंडीज के दिग्गज कार्ल कूपर ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर कुल 33 कैच पकड़े हैं
Virat Kohli Created History In Australia: विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है. वह ऑस्ट्रेलिया में विदेशी क्रिकेटर के तौर पर सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इयान बॉथम के नाम दर्ज थी. जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 36 कैच पकड़े थे. मगर आज (25 अक्टूबर 2025) के मुकाबले में 2 कैच पकड़ते हुए कोहली ने उन्हें पछाड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक भारतीय स्टार ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सर्वाधिक 38 कैच पकड़े हैं.
खास लिस्ट में कार्ल कूपर का भी नाम शामिल
खास लिस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कार्ल कूपर का भी नाम आता है. जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 33 कैच पकड़े थे. चौथे स्थान पर कूपर के ही हमवतन पूर्व क्रिकेटर विव रिचर्ड्स का भी नाम शामिल है. रिचर्ड्स ने कंगारू जमीन पर कुल 32 कैच पकड़े थे.
Most Catches by Fielders v AUS in AUS— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) October 25, 2025
टॉप-5 में आखिरी नाम भी वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम से ही आता है. ये दिग्गज खिलाड़ी कोई और नहीं लाखों दिलो की जान ब्रायन लारा हैं. लारा ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 30 कैच पकडे़ थे.
ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले विदेशी खिलाड़ी
38 - विराट कोहली - भारत
36 - इयान बॉथम - इंग्लैंड
33 - कार्ल कूपर - वेस्टइंडीज
32 - विव रिचर्ड्स - वेस्टइंडीज
30 - ब्रायन लारा - वेस्टइंडीज
