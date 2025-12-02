Video: फिर होगा कुछ बड़ा? गंभीर के साथ मतभेद की खबरों के बीच विराट कोहली से मिले सिलेक्टर

Virat Kohli Vs Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के साथ मतभेद के खबरों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर फैन्स के मन में एक बार फिर कयास लगने लगे हैं कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है. दरअसल, हाल के समय में कोहली और गंभीर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर सोशल मीडिया का बाजार गर्म है. वहीं, अब दूसरे वनडे से पहले विराट कोहली सिलेक्शन कमिटी के सदस्य पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा से गहन बातचीत करते हुए नजर आए हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में तीन दिसंबर को खेला जाएगा. उससे पहले कोहली का सिलेक्शन कमिटी के सदस्य प्रज्ञान ओझा से एयरपोर्ट पर गहन बातचीत करते हुए वीडियो सामने आय़ा है, इस वीडियो में दोनों गंभीर तौर पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं. फैन्स दोनों को इस तरह से बातें करता हुए देखकर तरह-तरह की बातें भी बना रहे हैं.

Some serious discussion between Virat Kohli and selector pragyan Ojha. https://t.co/fS88MRytDG pic.twitter.com/UrNcMWpfx5 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 2, 2025

रिपोर्ट के अनुसार भारत की ODI टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच खराब रिश्तों की वजह से प्रभावित हुआ है. जिसको लेकर बीसीसीआई चिंतित है.

दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार, हेड कोच गौतम गंभीर के कोहली और रोहित के साथ अब वैसे रिश्ते नहीं रहे जैसे तब थे जब उन्होंने पहली बार राहुल द्रविड़ की जगह भारत के हेड कोच का पद संभाला था. असल में, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों दिग्गजों और कोच के बीच रिश्ते तनाव का रूप लेते जा रहे हैं. जागरण ने BCCI के एक सूत्र के हवाले से कहा, "गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, और दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर एक मीटिंग हो सकती है. यह रायपुर या विशाखापत्तनम में हो सकती है - जो दूसरे और तीसरे ODI के वेन्यू हैं."