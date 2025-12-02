विज्ञापन
विशेष लिंक

Video: फिर होगा कुछ बड़ा? गंभीर के साथ मतभेद की खबरों के बीच विराट कोहली से मिले सिलेक्टर

Virat Kohli and selector pragyan Ojha: अब दूसरे वनडे से पहले विराट कोहली सिलेक्शन कमिटी के सदस्य पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा से गहन बातचीत करते हुए नजर आए हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है

Read Time: 2 mins
Share
Video: फिर होगा कुछ बड़ा? गंभीर के साथ मतभेद की खबरों के बीच विराट कोहली से मिले सिलेक्टर
IND vs SA, Virat Kohli viral video with Pragyan Ojha
  • कोहली और प्रज्ञान ओझा के बीच एयरपोर्ट पर गंभीर बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में तीन दिसंबर को खेला जाएगा, उससे पहले ये बातचीत हुई
  • भारत की ODI टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच तनाव से प्रभावित है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Virat Kohli Vs Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के साथ मतभेद के खबरों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर फैन्स के मन में एक बार फिर कयास लगने लगे हैं कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है. दरअसल, हाल के समय में कोहली और गंभीर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर सोशल मीडिया का बाजार गर्म है. वहीं, अब दूसरे वनडे से पहले विराट कोहली सिलेक्शन कमिटी के सदस्य पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा से गहन बातचीत करते हुए नजर आए हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में तीन दिसंबर को खेला जाएगा. उससे पहले कोहली का सिलेक्शन कमिटी के सदस्य प्रज्ञान ओझा से एयरपोर्ट पर गहन बातचीत करते हुए वीडियो सामने आय़ा है, इस वीडियो में दोनों गंभीर तौर पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं. फैन्स दोनों को इस तरह से बातें करता हुए देखकर तरह-तरह की बातें भी बना रहे हैं. 

रिपोर्ट के अनुसार भारत की ODI टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और अनुभवी बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच खराब रिश्तों की वजह से प्रभावित हुआ है. जिसको लेकर बीसीसीआई चिंतित है.

दैनिक जागरण के रिपोर्ट के अनुसार, हेड कोच गौतम गंभीर के कोहली और रोहित के साथ अब वैसे रिश्ते नहीं रहे जैसे तब थे जब उन्होंने पहली बार राहुल द्रविड़ की जगह भारत के हेड कोच का पद संभाला था. असल में, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों दिग्गजों और कोच के बीच रिश्ते तनाव का रूप लेते जा रहे हैं. जागरण ने BCCI के एक सूत्र के हवाले से कहा, "गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, और दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर एक मीटिंग हो सकती है. यह रायपुर या विशाखापत्तनम में हो सकती है - जो दूसरे और तीसरे ODI के वेन्यू हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pragyan Ojha, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now