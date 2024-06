T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सुपरओवर, सांसे थम गई थी, ऐसा था पूरा रोमांच- Video

Namibia vs Oman super over Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2204) के तीसरे मैच में नामीबिया ने ओमान (Namibia vs Oman Super Over) को सुपरओवर में हराकर तहलका मचा दिया. दरअसल, मैच का फैसला सुपरओवर से हुए था. इस मैच में ओमान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 109 रन बनाए थे जिसके बाद नामीबिया की टीम टारगेट का पीछा करने के क्रम में 20 ओवर में 6 विकेट पर 109 रन ही बना सकी. जिसके कारण मैच का फैसला सुपरओवर में हुआ, जिसे नामीबिया की टीम आखिरकार जीतने में सफल रही. नामीबिया के लिए जीत के हीरो डेविड वीज रहे जिन्होंने सुपरओवर में बल्लेबाजी भी की और गेंदबाजी कर अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी. दरअसल, डेविड वीज ने नामीबिया की ओर से बल्लेबाजी की और 13 रन बनाए .

David Wiese 👏 You Beauty 💥



When Namibia needed 4 runs in 2 balls, David Wiese tied the match



Then in super over scored 13 runs in 4 balls with Namibia total - 21/0



And finally bowled the super over and conceded only 10 runs#NAMvsOMAN #Namibia #DavidWiese #T20WorldCup pic.twitter.com/rmjVdkjEa1